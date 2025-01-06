"Новый символ статуса": эксперты назвали самую "желанную" породу собаки у богачей (фото)

Введенный запрет на бойцовских собак в Британии вызвал ажиотаж среди местных. Теперь четвероногий породы кане-корсо снова стал символом статуса и внимания, однако специалисты предупреждают о ряде рисков.

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Ряд досадных инцидентов из-за нападений бойцовских собак на жителей Туманного Альбиона привели к запрету размножения таких пород собак. Эксперты говорят об имеющейся проблеме с этой породой собак из-за непонимания владельцами, что такие как кане-корсо требуют внимания, пишет британский таблоид Metro.

Журналисты указывают, что после введения ограничений со стороны правительства, бойцовские собаки стали чрезвычайно популярными среди серебритиз. Однако кинологи считают, что такая статусность может иметь негативные последствия.

Роб Аллейн из Академии инструкторов собак убежден, что он и его коллеги чаще видят кане-корсо. Сам он называет этих четвероногих "как бойцовскую собаку на стероидах".

"Это машина для убийств, и сейчас они стали намного популярнее. Запрет просто подтолкнул людей к приобретению еще худших пород собак, которых не нужно регистрировать, и Бог поможет нам, если они станут слишком популярными. Потому что мои стажеры видят больше собак кане-корсо [на своих собственных уроках обучения], чем раньше", — говорит господин Аллейн.

Он говорит, что мода на кане-корсо чем-то похожа на то, что было во времена интереса к питбультерьерам. Но из того вывели новых бойцовских собак, и кинолог считает, что запрет кане-корсо будет означать "ровно все так, как и было до того"

Его мнение разделяет представитель Кинологического клуба Британии Билл Ламберт. По его словам, многие семьи с удовольствием владеют большими по размерам и массе породами собак, и явно не имеют никаких "злых намерений".

"Любая собака может стать замечательным семейным любимцем, если ее правильно выращивать, дрессировать и социализировать — и если собака больше, то владельцы должны действительно понимать размер, силу и потребности в физических упражнениях своего питомца и ответственно относиться к этому. Однако любая большая или мощная собака также может понравиться тем, кто хочет дрессировать собаку для незаконных целей, и запрет на определенные виды может перевести внимание таких людей на другие породы — или даже на новые виды собак, которые находятся вне закона", — говорит господин Ламберт.

В то же время мнение двух кинологов подтверждает кинолог Кармен Пинтеа. Она владеет питомником Barbarian Corso, где сейчас находятся 13 кане-корсо.

"Я очень строго отношусь к тому, кому давать моих щенков. Я видела, что бывает в случае безответственного разведения и роста. К сожалению, кажется, вся эта ситуация с запретом идет так же как с питбулями", — говорит женщина, добавляя, что ее просто бесит видеть, как реклама в интернете продает щенков этой породы.

Кинолог говорит, что такие действия всех, кто хочет на этом заработать себе деньги, являются "абсолютным позором", и вот именно это нужно регулировать — недобросовестных владельцев и тех, кто попытается наживаться на незаконном разведении собак бойцовской или охотничьей породы.

"Мы хотим мы, чтобы каждый имел кане-корсо? Это — фантастические собаки и замечательные защитники семьи. Если они будут с надлежащим воспитанием, у правильных владельцев с четкими границами и правилами, то все будет замечательно. Просто такие породы требуют ответственности", — констатирует госпожа Пинтеа.

Напомним, Фокус писал мнение ветеринара о четырех лучших породах собак. ветеринар Амир Анвари убежден, что каждая из этих четырех собак будет защищать дом и хозяина с его жителями, и не даст незнакомцам и нежелательным гостям подойти к вашему дому.

Также ранее сообщалось, какая порода собак требует постоянного внимания и тренировок. Пользователи в сети подтвердили мнение опытного кинолога, однако добавили, что любой четвероногий требует внимания, тренировок и дрессировки, которые помогут быстро найти общий язык со своей собакой.