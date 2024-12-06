Кинолог рассказал, какая порода собак требует постоянного внимания и тренировок (видео)

Пользователи в сети подтвердили мнение опытного кинолога, однако добавили, что любой четвероногий требует внимания, тренировок и дрессировки, которые помогут быстро найти общий язык со своей собакой.

Британский кинолог Уилл Атертон настаивает, что собака породы мастиф требует очень тщательного отношения и тренировок, иначе есть риск не найти взаимопонимания с этой породой четвероногих. Об этом он рассказал в своем ролике на TikTok.

Видео кинолога и тренера собак Уилла Атертона о различных советах собак очень популярны: его аккаунт имеет более 915 тыс. подписчиков и миллионы просмотров.

Кинолог настаивает на том, что мастифы, хоть и симпатичные и сильные четверолапые, но требуют осторожного и внимательного обращения. По словам господина Атертона, все 13 пород мастифов можно определить как очень сильных охотничьих и боевых собак, которые демонстрируют свою храбрость и приветливость.

"Они прекрасные, привлекательные, удивительные собаки, но они невероятно сильные. Если у вас нет навыков и опыта дрессировать их, вы можете по крайней мере поддерживать соответствующее поведение силы и внимания. Иначе, здесь очень легко потерять контроль над ними, и спровоцировать собаку на агрессивное поведение, даже если она не настроена к этому", — подчеркивает кинолог.

Господин Атертон убежден, что мастифы требуют внимания, ведь собака такого размера и такой силы "может быть невероятно опасной" без надлежащего обращения. Он добавляет, именно поэтому если человек не в состоянии обеспечить ее, тогда следует взять на воспитание другую породу четвероногих.

Пользователи подтвердили ряд тезисов кинолога о породе мастифов. Один пользователь говорит, что у него был английский мастиф, и это была "замечательная собака, с которой было легко и просто тренироваться". Другой автор, владелец кане-корсо, говорит, что мастифы — замечательные собаки, однако "требуют внимания и правильного поведения с ними, хотя и бывают в поведении как коты".

Третий юзер добавил, что был владельцем двух видов мастифов, и отмечает силу самцов этой породы, с которым было нелегко держать "эту мощную собаку" на поводке. Одна дама добавила, что имеет мастифа, с которым пришлось заниматься и тренироваться, однако впоследствии "эта собака была практически идеальной — от отдыха до прогулки".

Еще одна пользовательница возразила мнение кинолога и добавила, что имела двух мастифов. Она согласна, что не только мастиф, а любая собака "требует внимания и дрессировки", однако ее бульмастиф был лучшим, ведь берег территорию, играл с малышами и не допускал незваных гостей без ее разрешения на их двор.

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