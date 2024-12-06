Кінолог розповів, яка порода собак потребує постійної уваги та тренувань (відео)

Користувачі у мережі підтвердили думку досвідченого кінолога, однак додали, що будь-який чотирилапий вимагає уваги, тренувань та дресирування, які допоможуть швидко порозумітися зі своїм собакою.

Британський кінолог Вілл Атертон наполягає, що собака породи мастиф вимагає дуже ретельного ставлення та тренувань, інакше є ризик не знайти порозуміння з цією породою чотирилапих. Про це він розповів у своєму ролику на TikTok.

Відео кінолога та тренера собак Вілла Атертона про різні порад собак є дуже популярними: його акаунт має понад 915 тис. підписників та мільйони переглядів.

Кінолог наполягає на тому, що мастифи, хоч і симпатичні та сильні чотирилапі, але вимагають обережного та уважного поводження. За словами пана Атертона, всі 13 порід мастифів можна визначити як дуже сильних мисливських та бойових собак, які демонструють свою хоробрість і привітність.

"Вони прекрасні, привабливі, дивовижні собаки, але вони неймовірно сильні. Якщо у вас немає навичок і досвіду дресирувати їх, ви можете принаймні підтримувати відповідну поведінку сили та уваги. Бо інакше, тут дуже легко втратити контроль над ними, і спровокувати собаку на агресивну поведінку, навіть якщо вона не налаштована до цього", — підкреслює кінолог.

Пан Атертон переконаний, що мастифи потребують уваги, адже собака такого розміру та такої сили "може бути неймовірно небезпечною" без належного поводження. Він додає, саме тому якщо людина не в змозі забезпечити її, тоді слід взяти на виховання іншу породу чотирилапих..

Користувачі підтвердили низку тез кінолога щодо породи мастифів. Один користувач каже, що в нього був англійський мастиф, і це була "чудова собака, з якою було легко та просто тренуватися". Інший дописувач, власник кане-корсо, каже, що мастифи — чудові собаки, однак "вимагають уваги та правильної поведінки з ними, хоча й бувають у поведінці як коти".

Третій юзер додав, що був власником двох видів мастифів, і відзначає силу самців цієї породи, з яким було нелегко тримати "цю потужну собаку" на повідку. Одна пані додала, що має мастифа, з яким довелося займатися і тренуватися, однак згодом "цей собака був практично ідеальним — від відпочинку до прогулянки".

Ще одна користувачка заперечила думку кінолога і додала, що мала двох мастифів. Вона згодна, що не тільки мастиф, а будь-яка собака "вимагає уваги та дресирування", однак її бульмастиф був найкращим, адже стеріг територію, грався з малечею і не допускав непроханих гостей без її дозволу на їхнє обійстя.

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