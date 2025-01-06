"Новий символ статусу": експерти назвали "найбажанішу" породу собаки у багатіїв (фото)

Введена заборона на бійцівських собак у Британії викликала ажіотаж серед місцевих. Тепер чотирилапий породи кане-корсо знову став символом статусу й уваги, однак фахівці попереджують про низку ризиків.

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Низка прикрих інцидентів через напади бійцівських собак на мешканців Туманного Альбіону привели до заборони розпліднення таких порід собак. Експерти кажуть про наявну проблему з цією породою собак через нерозуміння власниками, що такі як кане-корсо вимагають уваги, пише британський таблоїд Metro.

Журналісти вказують, що після запровадження обмежень зі сторони уряду, бійцівські собаки стали надзвичайно популярними серед серебритіз. Однак кінологи вважають, що така статусність може мати негативні наслідки.

Роб Аллейн з Академії інструкторів собак переконаний, що він та його колеги частіше бачать кане-корсо. Сам він називає цих чотирилапих "як бійцівського собаку на стероїдах".

"Це машина для вбивств, і зараз вони стали набагато популярнішими. Заборона просто підштовхнула людей до придбання ще гірших порід собак, яких не потрібно реєструвати, і Бог допоможе нам, якщо вони стануть надто популярними. Бо мої стажери бачать більше собак кане-корсо [на своїх власних уроках навчання], ніж раніше", — каже пан Аллейн.

Він каже, що мода на кане-корсо чимось схожа на те, що було в часи інтересу до пітбультер’єра. Але з того вивели нових бійцівських собак, і кінолог вважає, що заборона кане-корсо означатиме "рівно все так, як і було до того"

Його думку поділяє речник Кінологічного клубу Британії Білл Ламберт. За його словами, багато сімей із задоволенням володіють великими за розмірами та масою породами собаками, і явно не мають ніяких "злих намірів".

"Будь-яка собака може стати чудовим сімейним улюбленцем, якщо її правильно вирощувати, дресирувати та соціалізувати — і якщо собака більша, то власники повинні дійсно розуміти розмір, силу та потреби в фізичних вправах свого вихованця та відповідально ставитися до цього. Однак будь-яка велика чи потужна собака також може сподобатися тим, хто хоче дресирувати собаку для незаконних цілей, і заборона на певні види може перевести увагу таких людей на інші породи — або навіть на нові види собак, які перебувають поза законом", — каже пан Ламберт.

Водночас думку двох кінологів підтверджує кінологиня Кармен Пінтеа. Вона володіє розплідником Barbarian Corso, де наразі перебувають 13 кане-корсо.

"Я дуже суворо ставлюсь до того, кому давати моїх цуценят. Я бачила, що буває у випадку безвідповідального розведення та зростання. На жаль, здається, вся ця ситуація із забороною йде так само як з пітбулями", — каже жінка, додаючи, що її просто бісить бачити, як реклама в інтернеті продає цуценят цієї породи.

Кінологиня каже, що такі дії всіх, хто хоче на цьому заробити собі гроші, є "абсолютною ганьбою", і ось саме це потрібно регулювати — недобросовісних власників і тих, хто спробує наживатися на незаконному розведенні собак бійцівської чи мисливської породи.

"Ми хочемо ми, щоб кожен мав кане-корсо? Це — фантастичні собаки та чудові захисники сім’ї. Якщо вони будуть з належним вихованням, у правильних власників з чіткими межами та правилами, то все буде чудово. Просто такі породи вимагають відповідальності", — констатує пані Пінтеа.

Нагадаємо, Фокус писав думку ветеринара про чотири найкращих породи собак. ветеринар Амір Анварі переконаний, що кожна з цих чотирьох собак буде захищати дім та господаря з його мешканцями, і не дасть незнайомцям та небажаним гостям підійти до вашого помешкання.

Також раніше повідомлялося, яка порода собак потребує постійної уваги та тренувань. Користувачі у мережі підтвердили думку досвідченого кінолога, однак додали, що будь-який чотирилапий вимагає уваги, тренувань та дресирування, які допоможуть швидко порозумітися зі своїм собакою.