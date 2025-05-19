Краде ковбасу і знаходить вибухівку: ЗМІ розповіли, як працює перший коргі-поліцейський у Китаї (фото)

Перший китайський коргі Фу Зай, що працює поліцейським, здобув вірусну популярність в інтернеті: за ним спостерігає понад 400 000 людей з різних куточків планети, сміючись із дотепних курйозних ситуацій і водночас вражаючись його вміннями знаходити вибухівку, рятуючи людські життя.

Related video

Про те, як працює коргі у ролі поліцейського та які курйози виникають під час його робочих буднів, розповіло видання NDTV.

Фу Зай офіційно приєднався до Бюро громадської безпеки Вейфана в Шаньдуні у жовтні 2024 року, де він відтоді почав працювати собакою-шукачем. Його гострий нюх виявився незамінним помічником у пошуках вибухівки.

Відкриті джерела | коргі Фу Зай

Однак у ЗМІ з'ясували, що коргі Фу Зай не тільки чудовий працівник, а й дуже курйозний собака. Він постійно потрапляє у різноманітні халепи та курйозні історії, адже відмінний нюх не тільки знаходить вибухівку, а й різноманітні смаколики.

Поліцейський дресирувальник Чжао Ціншуай розповів, що всіляко намагався приборкати спокусу коргі до їжі, однак цього йому так і не вдалося досягнути. Так, під час одного з нещодавніх курйозних випадків Фу Зай вихопив ковбасу із рук дитини.

People's Daily Online | коргі під час роботи

Чому коргі кращі для роботи у поліції, ніж собаки великих порід

Попри те, що апетити коргі Фу Зая так і не вдається приборкати, працівники китайської поліції розповідають, що коргі виявився кращим працівником, аніж собаки більших порід.

"Коргі, яких часто вважають грайливими та легко відволікаючими, рідко розглядають. Але Фу Зай перевершив очікування", — розповідають у медіа.

Поліцейські надають перевагу німецьким вівчаркам та золотистим ретриверам, адже те, як вони піддаються дресируванню та володіють такою рисою як зосередженість, створює простіший шлях налагодження робочого процесу.

"Коргі — як великі собаки в маленьких тілах. Вони впевнені в собі, але можуть відволікатися", — каже Леонардо Паласіо, кінолог з США.

До того ж "компактні" розміри коргі дозволяють їм потрапити у ті місця, де ніяк не можуть пролізти собаки більших порід.

Зазначимо, що славу коргі Фу Зай здобув завдяки Douyin — платформі-аналогу TikTok. Там поліцейські ведуть канал, за яким спостерігає понад 400 000 людей.

Нагадаємо, у січні у Straitstimes розповіли, що коргі Фу Зая покарали через те, що він почав мочитися у миску з їжею.

У травні у CTV News повідомили, що у найменшої собаки у світі з'явився конкурент, який сягає ростом лише 3 дюйми.