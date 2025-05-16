У найменшої собаки у світі з'явився конкурент: цуценя в Онтаріо сягає зростом лише 3 дюйми, — CTV News

Цуценя йоркширського тер'єра з Онтаріо має всі шанси обігнати володарку звання найменшої собаки у світі: вона сягає вагою менше, ніж пів кілограма, а висотою — нижча від 9-сантиметрової чинної чихуахуа-рекордсменки на 1,5 сантиметра. Водночас цуценя вже назвали "найзухвалішою собакою".

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Про надзвичайно крихітну собаку розповіло видання CTV News 14 травня.

Чотиримісячний йоркширський тер'єр з Лоретто, Онтаріо, дівчинка на ймення Лулу, стала претенденткою на звання найменшої собаки у світі у "Книзі рекордів Гіннеса". Собака має дивовижні розміри, завдяки чому цілком може обігнати чихуахуа Перл, яку наразі названо найменшою зафіксованою собакою на планеті.

Лулу має зріст лише три дюйми (або 7,5 сантиметра) та важить менше одного фунта (450 грамів). Для порівняння, Перл, її конкурентка, має зріст 9,14 сантиметра.

Варто зазначити, що попри те, що йоркширські тер'єри відомі своїми крихітними розмірами, параметри Лулу навіть для цієї породи відрізняються: за прийнятим стандартом, вага йоркширського тер'єра зазвичай становить від 2 до 3 кілограмів, а висота — близько 20-25 сантиметрів. Звісно, у Лулу ще є час, щоб вирости, однак поки цуценя залишається надзвичайно крихітним.

Власниця йоркширського тер'єра, Кім Пассеро, дуже любить свою крихітну підопічну. Вона стверджує, що, попри маленькі розміри, Лулу має власний сильний характер, який активно демонструє.

"Вона, мабуть, найзухваліша собака, яка в мене коли-небудь була", — каже Кім.

Також Кім згадала під час розмови з журналістами історію першого купання Лулу. За її словами, коли вона купала йоркширського тер'єра вперше, то Лулу вдарила її лапою та вкусила, чим сигналізувала, що їй процес купання не подобається.

Однак, попри свій потенціал, наразі йоркширський тер'єр Лулу з Онтаріо не може бути учасником визначення найменшої собаки у світі. Вся річ у тому, що "Книга рекордів Гіннеса" допускає до реєстрації рекордів собак віком від 1 року.

Нагадаємо, раніше у "Книзі рекордів Гіннеса" показали фотосесію, в якій взяла участь найменша собака на планеті.

А 30 квітня "Книга рекордів Гіннеса" розповіла, як відбулася зустріч між найменшою та найвищою собаками у світі.