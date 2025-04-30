Найвищий і найнижчий собаки у світі вперше зустрілися: яка різниця у зрості

В Айдахо (США) відбулася незвичайна зустріч двох світових рекордсменів. Найвищий і найнижчий собаки планети, дог Реджі та чихуахуа Перл, уперше побачили один одного.

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Про це пише Guinness World Records.

На честь свого 70-річного ювілею Книга рекордів Гіннесса організувала незвичайну зустріч двох чотирилапих рекордсменів: найвищого і найнижчого псів на планеті. Семирічний німецький дог на прізвисько Реджинальд, або просто Реджі, з Айдахо, і крихітна чихуахуа Перл із Флориди, якій лише чотири роки, вперше зустрілися в будинку Реджі.

Перл — офіційно найнижча з нині живих собак, її зріст становить лише 9,14 см. Реджі, своєю чергою, визнаний найвищим псом у світі зі зростом у 1,007 метра. Різниця між ними — майже рівно три фути, або 91,5 см, що приблизно дорівнює висоті бейсбольної біти.

Різниця у зрості тварин становить 91,5 см Фото: SWNS

Попри величезну різницю в розмірах, зустріч пройшла спокійно і зворушливо. Реджі виявився дуже обережним і уважним зі своєю мініатюрною гостею. Його господар Сем Джонсон Рейс заздалегідь запевнив, що пес чудово ладнає з іншими тваринами, і мав рацію. За його словами, Реджі "був дуже ніжний і добрий до Перл, наскільки міг". Господиня Перл Ванесса Семлер теж відзначила дбайливість і турботливість з боку гіганта.

"Він, можливо, тримався трохи віддалік, тому що хотів бути особливо акуратним — і це багато що говорить про його характер", — сказала вона.

Собаки провели день разом і вирушили на прогулянку Фото: SWNS

Після прогулянок і фотосесій обидва вихованці, втомившись від уваги, міцно заснули. Їхні власники жартома зазначили, що день видався зовсім не "собачим", а цілком святковим. Обидві сторони зійшлися на думці, що між маленькими й великими собаками більше спільного, ніж здається на перший погляд.

Раніше Фокус повідомляв, що пес став схожий на людину і здивував свою господиню. Мешканка Шотландії на ім'я Лоїс вирішила взяти участь у популярному тренді й за допомогою ШІ "олюднила" свою собаку. Результат вразив жінку до глибини душі. Пес виявився напрочуд схожим на її власного чоловіка.

Також стало відомо, що папуга через 10 років сліпоти вперше побачив господиню після операції. Зворушлива зустріч вразила користувачів соцмереж.