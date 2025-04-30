Самая высокая и самая низкая собаки в мире впервые встретились: какая разница в росте

В Айдахо (США) состоялась необычная встреча двух мировых рекордсменов. Самая высокая и самая низкая собаки планеты, дог Реджи и чихуахуа Перл, впервые увидели друг друга.

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Об этом пишет Guinness World Records.

В честь своего 70-летнего юбилея Книга рекордов Гиннесса организовала необычную встречу двух четвероногих рекордсменов: самого высокого и самого низкого псов на планете. Семилетний немецкий дог по кличке Реджинальд, или просто Реджи, из Айдахо, и крошечная чихуахуа Перл из Флориды, которой всего четыре года, впервые встретились в доме Реджи.

Перл — официально самая низкая из ныне живущих собак, ее рост составляет всего 9,14 см. Реджи, в свою очередь, признан самым высоким кобелем в мире с ростом в 1,007 метра. Разница между ними — почти ровно три фута, или 91,5 см, что примерно равно высоте бейсбольной биты.

Разница в росте животных составляет 91,5 см Фото: SWNS

Несмотря на огромную разницу в размерах, встреча прошла спокойно и трогательно. Реджи оказался очень осторожным и внимательным со своей миниатюрной гостьей. Его хозяин Сэм Джонсон Рейс заранее заверил, что пес отлично ладит с другими животными, и оказался прав. По его словам, Реджи "был очень нежен и добр к Перл, насколько мог". Хозяйка Перл Ванесса Семлер тоже отметила бережность и заботливость со стороны гиганта.

"Он, возможно, держался чуть поодаль, потому что хотел быть особенно аккуратным — и это многое говорит о его характере", — сказала она.

Собаки провели день вместе и отправились на прогулку Фото: SWNS

После прогулок и фотосессий оба питомца, устав от внимания, крепко уснули. Их владельцы в шутку отметили, что день выдался вовсе не "собачьим", а вполне праздничным. Обе стороны сошлись на мысли, что между маленькими и большими собаками больше общего, чем кажется на первый взгляд.

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