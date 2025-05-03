"Сама обирає, що вдягнути": найменша собака у світі взяла участь у модній фотосесії (фото, відео)

Перл, 9-сантиметрова чихуахуа, найнижча з-поміж усіх живих нині собак, здивувала мережу тим, що має також велику пристрасть до моди: у неї надзвичайно барвистий гардероб, який вона продемонструвала на чарівній фотосесії. Виявилося, Перл позує на фото не гірше за кращих світових моделей.

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Милі кадри модної фотосесії найнижчої собаки у світі продемонстрували на сайті "Книги рекордів Гіннеса" 2 травня.

Ванеса Семлер, власниця чихуахуа Перл, продемонструвала представникам "Книги рекордів Гіннеса" величезний гардероб, який має її собака. За словами жінки, іноді їй здається, що у Перл набагато більше одягу, аніж у Ванеси.

Книга рекордів Гіннеса | найнижча собака на модній фотосесії

Ванеса розповіла, що, попри маленький ріст, у Перл є інші особливості, зокрема — яскравий характер. За її словами, Перл — чихуахуа з дуже сильним духом, і завжди має власну думку.

"Вона справді вимоглива. Вона сильна, має власну думку і може сказати вам, чого хоче", — зізналася Ванеса.

Книга рекордів Гіннеса | найнижча собака на модній фотосесії

Також власниця найменшої собаки у світі розповіла, що Перл насправді сама обирає, у що їй вдягнутися. Чихуахуа полюбляє різноманітний одяг, особливо теплий, оскільки їй "завжди холодно".

Попри те, що Ванеса вважає таку поведінку Перл смішною, самостійний вибір одягу собаки приносить користь: так власниця визначає, в якому настрої перебуває її улюблениця.

"Вона насправді щодня обирає, що хоче одягнути, і мені це справді смішно, бо я насправді можу бачити її настрій того дня", — розповіла жінка.

Книга рекордів Гіннеса | найнижча собака на модній фотосесії

Любов до моди Перл прищепила сама сім'я, в якій живе чихуахуа. Там її носять у сумочці бренду Louis Vuitton. Також до модного образу Перл часто додають яскраві аксесуари, зокрема окуляри, ошатні капелюшки тощо.

Книга рекордів Гіннеса | найнижча собака на модній фотосесії

Так Перл вдягається практично кожного дня — барвистий одяг не тільки створює для неї комфорт та тепло, а й додає їй особливої родзинки, через що собаку неодмінно помічають під час прогулянок.

Варто нагадати, що цими днями Перл також мала особливу зустріч: вона побачилася з найвищим собакою у світі, догом Реджі.

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