"Сама выбирает, что надеть": самая маленькая собака в мире приняла участие в модной фотосессии (фото, видео)

Перл, 9-сантиметровая чихуахуа, самая низкая из всех ныне живущих собак, удивила сеть тем, что имеет также большую страсть к моде: у нее чрезвычайно красочный гардероб, который она продемонстрировала на очаровательной фотосессии. Оказалось, Перл позирует на фото не хуже лучших мировых моделей.

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Милые кадры модной фотосессии самой низкой собаки в мире продемонстрировали на сайте "Книги рекордов Гиннеса" 2 мая.

Ванесса Семлер, владелица чихуахуа Перл, продемонстрировала представителям "Книги рекордов Гиннеса" огромный гардероб, который имеет ее собака. По словам женщины, иногда ей кажется, что у Перл гораздо больше одежды, чем у Ванессы.

Книга рекордов Гиннеса | самая низкая собака на модной фотосессии

Ванесса рассказала, что, несмотря на маленький рост, у Перл есть другие особенности, в частности — яркий характер. По ее словам, Перл — чихуахуа с очень сильным духом, и всегда имеет собственное мнение.

"Она действительно требовательна. Она сильная, имеет собственное мнение и может сказать вам, чего хочет", — призналась Ванесса.

Книга рекордов Гиннеса | самая низкая собака на модной фотосессии

Также владелица самой маленькой собаки в мире рассказала, что Перл на самом деле сама выбирает, во что ей одеться. Чихуахуа любит разнообразную одежду, особенно теплую, поскольку ей "всегда холодно".

Несмотря на то, что Ванесса считает такое поведение Перл смешным, самостоятельный выбор одежды собаки приносит пользу: так владелица определяет, в каком настроении находится ее любимица.

"Она на самом деле каждый день выбирает, что хочет надеть, и мне это действительно смешно, потому что я на самом деле могу видеть ее настроение в тот день", — рассказала женщина.

Книга рекордов Гиннеса | самая низкая собака на модной фотосессии

Любовь к моде Перл привила сама семья, в которой живет чихуахуа. Там ее носят в сумочке бренда Louis Vuitton. Также к модному образу Перл часто добавляют яркие аксессуары, в частности очки, нарядные шляпки и тому подобное.

Книга рекордов Гиннеса | самая низкая собака на модной фотосессии

Так Перл одевается практически каждый день — красочная одежда не только создает для нее комфорт и тепло, но и придает ей особую изюминку, из-за чего собаку непременно замечают во время прогулок.

Стоит напомнить, что на днях Перл также имела особую встречу: она увидела самую высокую собаку в мире, дога Реджи.

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