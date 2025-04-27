Сбежавшую таксу поймали после 529 дней скитаний в дикой природе Австралии (фото, видео)

Собака по кличке Валери пропала в ноябре 2023 года во время отпуска со своими хозяевами в заливе Стокс, отдаленной части острова Кенгуру в Южной Австралии, и была найдена спустя более чем 500 дней блужданий.

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Об этом пишет New York Post.

Валери сбежала из своего загона, когда ее хозяева Джорджия Гарднер и Джош Фишлок отправились на получасовую рыбалку. Следующие пять дней пара провела в поисках своего щенка, пока им не пришлось покинуть остров.

В годовщину исчезновения питомца хозяева опубликовали сообщение в местной группе в соцсети, после чего некоторые люди начали сообщать, что собачку несколько раз замечали на острове.

Блуждающая собака в кадре фотоловушки

В конце февраля сотрудники службы спасения дикой природы Кангала подключились к работе, установив дополнительные камеры и, в конце концов, поймали ее, назвав этот процесс "изнурительным".

В пятницу, 25 апреля, группа по спасению животных Kangala Wildlife Rescue сообщила, что беглянка была поймана.

Спасательная организация объяснила, что операция включала в себя более 1000 часов работы волонтеров и более 5000 км, пройденных энтузиастами на личных автомобилях, установку и мониторинг многочисленных камер и ловушек, а также использование различных технических средств.

Директор организации объяснил, что они установили ловушки, убедившись, что вокруг нет других животных. И как только Валери зашла внутрь, они дистанционно закрыли дверь клетки.

Хозяйка удивилась, как ее требовательная к уходу собака смогла выжить в дикой природе полтора года. Не исключено, что она питалась сбитыми на дороге животными.

Напомним, Эмма Питерс из США решила немного "обмануть" свою 16-летнюю мини-таксу по кличке Лили, инсценировав для нее побег из дома. Ролик быстро стал вирусным в соцсетях.

Также Фокус писал, что хозяин таксы Мэтт Дорник из Лос-Анджелеса стал свидетелем курьезной сцены со своим домашним любимцем. Ролик собрал миллионы просмотров, а также тысячи реакций, лайков и комментариев.