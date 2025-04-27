Таксу-втікачку спіймали після 529 днів поневірянь у дикій природі Австралії (фото, відео)
Собака на прізвисько Валері пропала у листопаді 2023 року під час відпустки зі своїми господарями в затоці Стокс, віддаленій частині острова Кенгуру в Південній Австралії, і її знайшли за більш ніж 500 днів блукань.
Про це пише New York Post.
Валері втекла зі свого загону, коли її господарі Джорджія Гарднер і Джош Фішлок вирушили на півгодинну риболовлю. Наступні п'ять днів пара провела в пошуках свого цуценяти, поки їм не довелося покинути острів.
У річницю зникнення улюбленця господарі опублікували повідомлення в місцевій групі в соцмережі, після чого деякі люди почали повідомляти, що песика кілька разів помічали на острові.
Наприкінці лютого співробітники служби порятунку дикої природи Кангала долучилися до роботи, встановивши додаткові камери і, зрештою, зловили її, назвавши цей процес "виснажливим".
У п'ятницю, 25 квітня, група з порятунку тварин Kangala Wildlife Rescue повідомила, що втікачку спіймали.
Рятувальна організація пояснила, що операція охоплювала понад 1000 годин роботи волонтерів і понад 5000 км, пройдених ентузіастами на особистих автомобілях, установку і моніторинг численних камер і пасток, а також використання різних технічних засобів.
Директор організації пояснив, що вони встановили пастки, переконавшись, що навколо немає інших тварин. І щойно Валері зайшла всередину, вони дистанційно зачинили двері клітки.
Господиня здивувалася, як її вимоглива до догляду собака змогла вижити в дикій природі півтора року. Не виключено, що вона харчувалася збитими на дорозі тваринами.
Нагадаємо, Емма Пітерс зі США вирішила трохи "обдурити" свою 16-річну мінітаксу на прізвисько Лілі, інсценувавши для неї втечу з дому. Ролик швидко став вірусним у соцмережах.
Також Фокус писав, що господар такси Метт Дорнік з Лос-Анджелеса став свідком курйозної сцени зі своїм домашнім улюбленцем. Ролик зібрав мільйони переглядів, а також тисячі реакцій, лайків і коментарів.