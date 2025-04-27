Таксу-втікачку спіймали після 529 днів поневірянь у дикій природі Австралії (фото, відео)

Собака на прізвисько Валері пропала у листопаді 2023 року під час відпустки зі своїми господарями в затоці Стокс, віддаленій частині острова Кенгуру в Південній Австралії, і її знайшли за більш ніж 500 днів блукань.

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Про це пише New York Post.

Валері втекла зі свого загону, коли її господарі Джорджія Гарднер і Джош Фішлок вирушили на півгодинну риболовлю. Наступні п'ять днів пара провела в пошуках свого цуценяти, поки їм не довелося покинути острів.

У річницю зникнення улюбленця господарі опублікували повідомлення в місцевій групі в соцмережі, після чого деякі люди почали повідомляти, що песика кілька разів помічали на острові.

Блукаючий собака в кадрі фотопастки

Наприкінці лютого співробітники служби порятунку дикої природи Кангала долучилися до роботи, встановивши додаткові камери і, зрештою, зловили її, назвавши цей процес "виснажливим".

У п'ятницю, 25 квітня, група з порятунку тварин Kangala Wildlife Rescue повідомила, що втікачку спіймали.

Рятувальна організація пояснила, що операція охоплювала понад 1000 годин роботи волонтерів і понад 5000 км, пройдених ентузіастами на особистих автомобілях, установку і моніторинг численних камер і пасток, а також використання різних технічних засобів.

Директор організації пояснив, що вони встановили пастки, переконавшись, що навколо немає інших тварин. І щойно Валері зайшла всередину, вони дистанційно зачинили двері клітки.

Господиня здивувалася, як її вимоглива до догляду собака змогла вижити в дикій природі півтора року. Не виключено, що вона харчувалася збитими на дорозі тваринами.

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