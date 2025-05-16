У самой маленькой собаки в мире появился конкурент: щенок в Онтарио достигает высотой всего 3 дюйма, — CTV News

Щенок йоркширского терьера из Онтарио имеет все шансы обогнать обладательницу звания самой маленькой собаки в мире: она достигает весом меньше, чем полкилограмма, а высотой — ниже 9-сантиметровой действующей чихуахуа-рекордсменки на 1,5 сантиметра. В то же время щенка уже назвали "самой дерзкой собакой".

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О чрезвычайно крошечной собаке рассказало издание CTV News 14 мая.

Четырехмесячный йоркширский терьер из Лоретто, Онтарио, девочка по имени Лулу, стала претенденткой на звание самой маленькой собаки в мире в "Книге рекордов Гиннеса". Собака имеет удивительные размеры, благодаря чему вполне может обогнать чихуахуа Перл, которая сейчас названа самой маленькой зафиксированной собакой на планете.

Лулу имеет рост всего три дюйма (или 7,5 сантиметра) и весит менее одного фунта (450 граммов). Для сравнения, Перл, ее конкурентка, имеет рост 9,14 сантиметра.

Стоит отметить, что несмотря на то, что йоркширские терьеры известны своими крошечными размерами, параметры Лулу даже для этой породы отличаются: по принятому стандарту, вес йоркширского терьера обычно составляет от 2 до 3 килограммов, а высота — около 20-25 сантиметров. Конечно, у Лулу еще есть время, чтобы вырасти, однако пока щенок остается чрезвычайно крошечным.

Владелица йоркширского терьера, Ким Пассеро, очень любит свою крошечную подопечную. Она утверждает, что, несмотря на маленькие размеры, Лулу имеет собственный сильный характер, который активно демонстрирует.

"Она, пожалуй, самая дерзкая собака, которая у меня когда-либо была", — говорит Ким.

Также Ким вспомнила во время разговора с журналистами историю первого купания Лулу. По ее словам, когда она купала йоркширского терьера впервые, то Лулу ударила ее лапой и укусила, чем сигнализировала, что ей процесс купания не нравится.

Однако, несмотря на свой потенциал, пока йоркширский терьер Лулу из Онтарио не может быть участником определения самой маленькой собаки в мире. Все дело в том, что "Книга рекордов Гиннеса" допускает к регистрации рекордов собак в возрасте от 1 года.

Напомним, ранее в "Книге рекордов Гиннеса" показали фотосессию, в которой приняла участие самая маленькая собака на планете.

А 30 апреля "Книга рекордов Гиннеса" рассказала, как состоялась встреча между самой маленькой и самой высокой собаками в мире.