Полицейский пес вынюхал кокаин, который спрятали в носке (фото, видео)

Собака, которую считают достопочтенным офицером полиции, в награду получила вкусную куриную лапку.

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Полицейский пес по кличке Сокс вынюхал тайник кокаина наркоторговца, спрятанный в носке. Бодикамера правоохранителя зафиксировала момент на видео.

Мужчину преследовали на улице, когда получили сообщение от представителя общественности о наличии у него наркотиков. Впоследствии его удалось задержать.

Прежде чем арестовать наркоторговца розыскной собаке приказали обыскать его серебристую Renault Laguna. На видео можно увидеть, как пес неоднократно нюхает руль после ареста подозреваемого.

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Усилия животного не были напрасными, ведь впоследствии было найдено 15 пакетов с наркотическими веществами. Они были спрятаны в носке.

"Погоди, умник! Каждый раз, приятель. Ты умник", — воскликнул полицейский к собаке.

Сокса считают высокопоставленным офицером полиции Нортантс. Руководители часто хвалят его в социальных сетях за результат тяжелой работы. В награду он получил вкусную куриную лапку.

Фото: скрин видео

Следователь Роберт Бут из полиции Нортгемптоншира рассказал, что этот случай демонстрирует усилия преступников для избежания задержания и выявления наркотиков. По его словам офицеры, решительно используют все инструменты в арсенале, включая использование специализированных полицейских собак, чтобы быть на шаг впереди торговцев наркотиками, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, 23 октября стало известно, что овчарка решила спасти овец от наводнения во время шторма "Бабет". Фермер Ллир Дервидд заметил, что животные оказались в ловушке. Зная, что его собака хорошо плавает, он дал ей команду нагнать овец, и она бросилась в воду. Ролик быстро стал популярным в соцсетях.