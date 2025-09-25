17-летний парень погиб на стоянке, повторяя TikTok-тренд: его другу грозит тюрьма

В начале лета в американском штате Пенсильвания произошла трагедия — на парковке возле школы погиб 17-летний Дэвид Наги, который пытался выполнить вызов из соцсетей. Ранее из-за этого же тренда получила тяжелые травмы 20-летняя девушка, друзей обоих молодых людей теперь обвиняют в "грубой халатности и неосторожности".

В TikTok завирусился опасный вызов, для выполнения которого люди привязывают предметы или себя к машинам и двигаются на большой скорости. 1 июня этот тренд привел к трагедии, когда 17-летний парень получил смертельную травму головы. Деталями поделились 25 августа в The Mirror.

Наги ехал на столе, привязанном веревкой к задней части автомобиля своего друга. Однако в какой-то момент водитель совершил резкий маневр на автостоянке возле школы, в результате чего подросток погиб. В СМИ сообщили о "неосторожном управлении" машиной при попытке повторить популярный тренд.

Фото погибшего Дэвида Наги Фото: Открытые источники

В прокуратуре не раскрывают имя друга погибшего, но там подтвердили, что он обвиняется в непредумышленном убийстве. Этот случай — не первый, 18 марта тяжелые травмы головы также получила 20-летняя девушка. Она стояла на багажнике, пока ее 19-летняя подруга Эния Серина Альварадо управляла машиной на парковке.

Теперь обоим друзьям, которые помогали выполнять "вызов" из TikTok, грозит уголовная ответственность за причиненный вред. В случае Альварадо речь идет о нанесении тяжелых травм с использованием транспорта. Прокуроры отмечают, что инциденты произошли из-за "грубой халатности и неосторожности".

"Семьи были очень близки с этими друзьями и доверяли им, то есть они очень хорошо их знали. Именно это и является самым печальным в этом деле. Важно, чтобы общественность понимала, что такие вызовы могут иметь серьезные реальные последствия, создавая значительный риск для участников, а иногда и для окружающих", — заявил окружной прокурор Стивен Баратта.

В полиции Пенсильвании "серфинг-тренд" с TikTok назвали "опасным вызовом". Ожидается, что оба дела будут решены без судебного разбирательства. С молодых людей могут снять уголовные обвинения из-за того, что для обоих это были первые правонарушения.

В TikTok журналистов заверили, что видео с "серфингом" по асфальту нарушают правила сообщества, и 99,8% таких роликов удаляют. В то же время 92,4% видео, которые удаляют за нарушение правил, никто не успевает увидеть до этого.

Найти видео с трендом "серфинга" в TikTok пока невозможно Фото: Скриншот

