ТЦ, школи і не тільки: у Києві масово "мінують" будівлі, подробиці від поліції

Столичні поліцейські отримали дані про нібито замінування кількох будівель, включно зі школами та торговими центрами. Про це агентству "Укрінформ" повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції України.

"Надійшла низка повідомлень про "мінування" кількох освітніх закладів, ТРЦ, адміністративних будівель і не тільки", — розповіли поліцейські.

Виклики відпрацьовують фахівці, до вказаних місць виїхали профільні служби та слідчо-оперативні групи.

Речниця управління поліції в Києві Анна Страшок уточнила, що перевірки об'єктів тривають. Інші подробиці наразі невідомі.

