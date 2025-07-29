Станція метро "Либідська" в Києві закрита: що сталося (фото)

Станцію метро "Либідська" тимчасово закрили на вхід і вихід для пасажирів. Вибухотехніки обстежують місце.

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Станцію метро "Либідська" тимчасово закрили на вхід і вихід для пасажирів. На ній виявили підозрілий предмет, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

На місці працює вибухотехнічна група. Потяги курсують без зупинки на "Либідській". Про відновлення роботи станції повідомлять додатково.

Очевидці розповідали, що станцію метро "Либідська" закрили через загрозу мінування. Таке оголошення пролунало в метрополітені.

Станцію "Либідська" закрили через загрозу мінування

Київський метрополітен і столична влада не уточнювали деталі про причини закриття станції "Либідська".

Нагадаємо, у Києві 28 липня сильний дощ підтопив станцію метро "Лук'янівська". Вода залила вхід на станцію.

Станція метро "Арсенальна" в Києві — одне з найнадійніших укриттів у разі надзвичайної ситуації. Ймовірно, вона здатна витримати ядерний удар.