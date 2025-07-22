У разі ядерного удару: чи зможе найглибша станція метро "Арсенальна" витримати атомний вибух (відео)

Станція метро "Арсенальна" в Києві відома не лише тим, що є найглибшою у світі, а й тим, що вважається одним із найбезпечніших укриттів у разі надзвичайної ситуації. Зокрема, у мережі час від часу з’являється інформація про те, що вона нібито здатна витримати навіть ядерний вибух.

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Згідно з даними, оприлюдненими представниками КП "Київський метрополітен", підземні станції глибокого залягання, серед яких і "Арсенальна", обладнані спеціальними гермозатворами — масивними металевими дверима, що у разі потреби можуть герметично перекрити вхід, пише видання Факти.life.

Гермозатвори розраховані на витримування значного тиску, зокрема й такого, що може виникнути під час потужного вибуху.

"Вважалося, що вони можуть витримати навіть ядерний вибух. Тобто з закритими герметизованими затворами можна укривати людей, навіть в разі такої загрози", – зазначив заступник начальника КП "Київський метрополітен".

Як пише інше видання, Gazeta.ua, київське метро проєктувалося не лише як транспортна система, а й як потенційне сховище населення у разі військових загроз. Згідно з публікацією, конструкції станцій передбачали здатність витримувати потужні удари, включно з тими, що можуть виникнути внаслідок ядерного детонування на певній відстані.

Гермозатвор на одній зі станцій метро в Києві Фото: kyiv.comments.ua

Чи справді на станції метро "Арсенальна" можна врятуватись від ядерного вибуху

Водночас жодного технічного звіту з точними розрахунками чи випробуваннями гермозасувів на витривалість до ядерного вибуху у відкритому доступі немає. Реальний рівень безпеки залежить від багатьох чинників — сили вибуху, глибини залягання, технічного стану станції на момент атаки та віддаленості від епіцентру.

Попри відсутність офіційних гарантій, станція "Арсенальна" й досі залишається одним із пріоритетних укриттів для мешканців столиці у випадку надзвичайної ситуації. Її глибина (105,5 м), масивні конструкції та наявність герметичних систем роблять її більш захищеною порівняно з іншими об’єктами інфраструктури.

Нагадаємо, американська журналістка й авторка книжки "Ядерна війна: сценарій" Енні Якобсен заявила, що Австралія та Нова Зеландія — єдині регіони, де можливе виживання людства в разі повномасштабної ядерної війни, що забрала б 5 млрд людських життів.

Фокус також писав, що дослідники розповіли, як далеко потрібно перебувати, щоб вижити після ядерної катастрофи.