Вижити під час ядерного вибуху: як далеко потрібно перебувати, щоб вижити після катастрофи (відео)

У липні виповниться 80 років відтоді, як японські міста Хіросіма і Нагасакі були спустошені ядерними атаками — унаслідок вибухів понад 200 000 людей загинули до кінця року, а ті, хто вижив, отримали довгострокові наслідки для організму.

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Атака на Хіросіму і Нагасакі на сьогодні є єдиними випадками використання ядерної зброї у воєнних цілях. На жаль, на початок 2025 року у світі все ще залишається трохи понад 12 200 боєголовок. Що ж станеться, якщо ядерна війна почнеться вже завтра? Дослідники показали відео, пише Science Alert.

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Вплив ядерної бомби

За словами дослідників, не існує чіткого способу оцінити вплив конкретної ядерної бомби, оскільки він залежить від багатьох чинників. Зокрема:

день скидання бомби;

час доби;

географічне розташування місця падіння;

місце, де станеться вибух — на землі або на суші.

З іншого боку, є деякі передбачувані етапи вибуху ядерної бомби, здатні вплинути на ймовірність виживання. Команда дослідників з AsapSCIENCE використовувала наукові дані про ядерні бомби, щоб передбачити, як поширюється вибух і наскільки ймовірне виживання людини поблизу.

Як поширюється ядерний вибух

Дослідники створили відео, яке показує, що 35% енергії ядерного вибуху виділяється у вигляді теплового випромінювання. Оскільки теплове випромінювання поширюється приблизно зі швидкістю світла, перше, що вразить людей — спалах сліпучого світла і тепла. На жаль, самого світла достатньо, щоб викликати миттєву сліпоту — як правило, ця втрата зору тимчасова і може тривати лише кілька хвилин.

У відеоролику AsapSCIENCE розглядається бомба в 1 мегатонну, яка у 80 разів більша за бомбу, підірвану над Хіросімою, але набагато менша за багато сучасних ядерних боєприпасів. За бомби такого розміру люди на відстані до 21 кілометра в ясний день відчують короткочасну сліпоту, а люди на відстані до 85 кілометрів будуть тимчасово засліплені в ясну ніч.

Для тих, хто перебуває ближче до епіцентру вибуху спека стане справжньою проблемою. Легкі опіки першого ступеня можуть виникнути на відстані до 11 кілометрів, а опіки третього ступеня — ті, що руйнують і вкривають пухирями шкірні тканини, — можуть вразити будь-яку людину на відстані до 8 кілометрів. Опіки третього ступеня, які покривають понад 24% тіла, найімовірніше, будуть смертельними, якщо людям негайно не надати медичну допомогу.

Дослідники зазначають, що ці відстані різні й залежать не тільки від погоди, а й від того, у що одягнені люди. Наприклад, білий одяг може відбивати частину енергії вибуху, тоді як темніший одяг її поглинає. Однак це навряд чи матиме велике значення для тих, кому не пощастило опинитися близько до вибуху.

Передбачається, що в самому центрі ядерного вибуху потужністю 1 мегатонна може виникнути температура, близька до 100 мільйонів градусів за Цельсієм — це приблизно в 5 разів вище за температуру Сонця. Цього буде більш ніж достатньо, щоб миттєво розкласти людське тіло до найосновніших елементів, таких як вуглець.

Однак це не єдині ефекти, які варто враховувати. Вибух ядерного вибуху також відкидає повітря від місця вибуху, створюючи різкі зміни тиску повітря, які можуть розтрощити предмети й знести будівлі. Наприклад, у радіусі 6 кілометрів від бомби потужністю 1 мегатонна вибухові хвилі створять силу в 180 метричних тонн на стінах усіх двоповерхових будівель і швидкість вітру у 255 кілометрів на годину. У радіусі 1 кілометра піковий тиск у чотири рази більший, а швидкість вітру може досягати 756 кілометрів на годину. Технічно люди можуть витримати такий тиск, але більшість людей загине від будівель, що падають. Якщо якимось чином людям вдасться пережити все це, сильне отруєння радіацією все одно може виникнути.

Раніше Фокус писав про те, як пережити ядерний вибух: вчені розповіли, що робити та де сховатися від вибухової хвилі.