Выжить при ядерном взрыве: как далеко нужно находиться, чтобы выжить после катастрофы (видео)

В июле исполнится 80 лет с тех пор, как японские города Хиросима и Нагасаки были опустошены ядерными атаками — в результате взрывов более 200 000 человек погибли к концу года, а выжившие получили долгосрочные последствия для организма.

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Атака на Хиросиму и Нагасаки на сегодня являются единственными случаями использования ядерного оружия в военных целях. К сожалению, на начало 2025 года в мире все еще остается чуть более 12 200 боеголовок. Что же произойдет, если ядерная война начнется уже завтра? Исследователи показали видео, пишет Science Alert.

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Воздействие ядерной бомбы

По словам исследователей, не существует четкого способа оценить воздействие конкретной ядерной бомбы, поскольку оно зависит от многих факторов. В том числе:

день сброса бомбы;

время суток;

географическое расположение места падения;

место, где произойдет взрыв — на земле или на суше.

С другой стороны, есть некоторые предсказуемые этапы взрыва ядерной бомбы, способные повлиять на вероятность выживания. Команда исследователей из AsapSCIENCE использовала научные данные о ядерных бомбах, чтобы предсказать, как распространяется взрыв и насколько вероятно выживание человека поблизости.

Как распространяется ядерный взрыв

Исследовали создали видео, которое показывает, что 35% энергии ядерного взрыва выделяется в виде теплового излучения. Поскольку тепловое излучение распространяется примерно со скоростью света, первое, что поразит людей — вспышка ослепляющего света и тепла. Увы, самого света достаточно, чтобы вызвать мгновенную слепоту — как правило, эта потеря зрения временна и может длиться лишь несколько минут.

В видеоролике AsapSCIENCE рассматривается бомба в 1 мегатонну, которая в 80 раз больше бомбы, взорванной над Хиросимой, но намного меньше многих современных ядерных боеприпасов. При бомбе такого размера люди на расстоянии до 21 километра в ясный день испытают кратковременную слепоту, а люди на расстоянии до 85 километров будут временно ослеплены в ясную ночь.

Для тех, кто находится ближе к эпицентру взрыва жара станет настоящей проблемой. Легкие ожоги первой степени могут возникнуть на расстоянии до 11 километров, а ожоги третьей степени — те, которые разрушают и покрывают волдырями кожные ткани — могут поразить любого человека на расстоянии до 8 километров. Ожоги третьей степени, которые покрывают более 24% тела, скорее всего, будут смертельными, если людям немедленно не оказать медицинскую помощь.

Исследователи отмечают, что эти расстояния различны и зависят не только от погоды, но и от того, во что одеты люди. Например, белая одежда может отражать часть энергии взрыва, в то время как более темная одежда ее поглощает. Однако это вряд ли будет иметь большое значение для тех, кому не повезло оказаться близко к взрыву.

Предполагается, что в самом центре ядерного взрыва мощностью 1 мегатонна может возникнуть температура, близкая к 100 миллионам градусов по Цельсию — это примерно в 5 раз выше температуры Солнца. Этого будет более чем достаточно, чтобы мгновенно разложить человеческое тело до самых основных элементов, таких как углерод.

Однако это не единственные эффекты, которые стоит учитывать. Взрыв ядерного взрыва также отбрасывает воздух от места взрыва, создавая резкие изменения давления воздуха, которые могут сокрушить предметы и снести здания. Например, в радиусе 6 километров от бомбы мощностью 1 мегатонна взрывные волны создадут силу в 180 метрических тонн на стенах всех двухэтажных зданий и скорость ветра в 255 километров в час. В радиусе 1 километра пиковое давление в четыре раза больше, а скорость ветра может достигать 756 километров в час. Технически люди могут выдержать такое давление, но большинство людей погибнет от падающих зданий. Если каким-то образом людям удастся пережить все это, сильное отравление радиацией все равно может возникнуть.

Ранее Фокус писал о том, как пережить ядерный взрыв: ученые рассказали, что делать и где укрыться от взрывной волны.