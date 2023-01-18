Как пережить ядерный взрыв: ученые рассказали, что делать и где укрыться от взрывной волны (фото)

С помощью компьютерного моделирования исследователи смогли назвать самое безопасное место в бетонном здании во время взрыва.

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Почти год назад российские войска вторглись на территорию Украины. С тех пор президент РФ Владимир Путин не раз заявлял о готовности применить ядерное оружие — угроза начала разрушительной ядерной войны стала ближе, чем когда-либо прежде, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые сосредоточились на поиске наилучшего места для укрытия, которое поможет пережить мощный ядерный взрыв внутри большого бетонного здания. Для этого они использовали компьютерное моделирование — создали железобетонное здание с комнатами, окнами, дверными проемами и коридорами. Далее ученые смоделировали ядерный взрыв атомной бомбы мощностью 750 килотонн, использующей ядерное деление.

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Моделирование показало, что взрыв подобной ядерной бомбы вызовет волну радиусом около 4,6 км на уровне земли с максимальным избыточным давлением чуть более 3 кг на 6,5 квадратных сантиметров. Отметим, что как правило избыточное давление в 2,2 кг на 6,5 квадратных сантиметров вызывает "умеренные" повреждения от взрыва, в том числе:

обрушение деревянных зданий;

"универсальные травмы";

многочисленные смертельные случаи.

Ученые воспроизвели взрыв ядерной бомбы в симуляторе и пришли к выводу, что просто находиться в прочном здании недостаточно — это не исключает риска травм и смерти, а потому так важно разумно выбрать место положение.

Исследователи из Университета Никосии на Кипре отмечают, что до этого опасность для людей внутри армированного бетоном здания, выдерживающего взрывную волну, была не ясна. По словам автора исследования Димитриса Дрикакиса, они с коллегами обнаружили, что высокие скорости движения взрывной волны по-прежнему представляют значительную опасность и могут привести к серьезным травмам или летальному исходу.

Исследователи отмечают, что любой, кто окажется в непосредственной близости от ядерной бомбы, мгновенно испариться, радиация также представляет смертельную угрозу, однако еще одна опасность скрывается в разрушениях, которые несет взрывная волна. Она способна распространяться с огромной скоростью, поднять человека в воздух, а также нанести серьезные травмы при ударе о землю.

Ученые отмечают, что взрывная волна генерируется взрывом и определяется как область давления, расширяющаяся наружу со сверхзвуковой скоростью. По словам Дрикакиса, основную опасность для человека в закрытых помещениях представляет экстремально высокоскоростные ветры, которые проникают в помещение через различные проемы, в том, числе окна и двери.

[ + – ] Взрывная волна проникает через окно комнаты в правом нижнем углу изображения Фото: University of Nicosia in Cyprus

Исследователи обнаружили, что сверхзвуковые ударные волны, возникающие в результате взрыва, расширяются, когда попадают в здание через отверстие, что в свою очередь приводит к эффекту направленности. Ученые воссоздали движение взрывной волны и пришли к выводу, что самыми опасными местами в помещении во время ядерного взрыва являются:

окна;

двери;

коридоры.

При этом наиболее безопасными местами во время взрыва являются:

угол комнаты без отверстий;

угол коридора.

Авторы исследования отмечают, что после взрыва у человека есть всего несколько секунд, чтобы укрыться. А потому действовать придется чрезвычайно быстро. По мнению исследователей, наилучшее, что человек может сделать в данной ситуации — укрыться в помещении без окон или же спрятаться в дальних углах комнаты или коридора, укрывшись чем-то.

Ранее Фокус писал о том, что симуляция показала, что будет после ядерного удара РФ — 34 млн жертв за 5 часов.