Як пережити ядерний вибух: вчені розповіли, що робити і де сховатися від вибухової хвилі (фото)

За допомогою комп'ютерного моделювання дослідники змогли назвати найбезпечніше місце у бетонній будівлі під час вибуху.

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Майже рік тому російські війська вторглися на територію України. З того часу президент РФ Володимир Путін не раз заявляв про готовність застосувати ядерну зброю — загроза початку руйнівної ядерної війни стала ближчою, ніж будь-коли раніше, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені зосередилися на пошуку найкращого місця для укриття, яке допоможе пережити потужний ядерний вибух усередині великої бетонної будівлі. Для цього вони використовували комп'ютерне моделювання – створили залізобетонну будівлю з кімнатами, вікнами, дверними отворами та коридорами. Далі вчені змоделювали ядерний вибух атомної бомби потужністю 750 кілотонн, що використовує ядерний поділ.

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Моделювання показало, що вибух подібної ядерної бомби викличе хвилю радіусом близько 4,6 км на рівні землі з максимальним надлишковим тиском трохи більше ніж 3 кг на 6,5 квадратних сантиметрів. Зазначимо, що, як правило, надлишковий тиск у 2,2 кг на 6,5 квадратних сантиметрів викликає "помірні" ушкодження від вибуху, у тому числі:

обвалення дерев'яних будівель;

"Універсальні травми";

чисельні смертельні випадки.

Вчені відтворили вибух ядерної бомби в симуляторі і дійшли висновку, що просто перебувати в міцній будівлі недостатньо — це не виключає ризику травм і смерті, а тому важливо розумно вибрати місце розташування.

Дослідники з Університету Нікосії на Кіпрі зазначають, що до цього небезпека для людей усередині армованої бетоном будівлі, яка витримує вибухову хвилю, була не зрозуміла. За словами автора дослідження Димитріса Дрікакіса, вони з колегами виявили, що висока швидкість руху вибухової хвилі, як і раніше, становить значну небезпеку і може призвести до серйозних травм або смерті.

Дослідники зазначають, що будь-хто, хто опиниться в безпосередній близькості від ядерної бомби, миттєво випарується, радіація також становить смертельну загрозу, проте ще одна небезпека ховається у руйнуваннях, які зазнає вибухова хвиля. Вона здатна поширюватися з величезною швидкістю, підняти людину у повітря, а також завдати серйозних травм при ударі об землю.

Вчені відзначають, що вибухова хвиля генерується вибухом і визначається як область тиску, що розширюється назовні із надзвуковою швидкістю. За словами Дрікакіса, основну небезпеку для людини в закритих приміщеннях становить екстремально високошвидкісні вітри, які проникають у приміщення через різні отвори, у тому числі вікна та двері.

[ + – ] Вибухова хвиля проникає через вікно кімнати у нижньому правому куті зображення.8 Фото: University of Nicosia in Cyprus

Дослідники виявили, що надзвукові ударні хвилі, що виникають в результаті вибуху, розширюються, коли потрапляють у будівлю через отвір, що призводить до ефекту спрямованості. Вчені відтворили рух вибухової хвилі і дійшли висновку, що найнебезпечнішими місцями в приміщенні під час ядерного вибуху є :

вікна;

двері;

коридори.

При цьому найбільш безпечними місцями під час вибуху є :

Кут кімнати без отворів;

Кут коридору.

Автори дослідження зазначають, що після вибуху людина має лише кілька секунд, щоб сховатися. А тому діяти доведеться надзвичайно швидко. На думку дослідників, найкраще, що людина може зробити в цій ситуації — сховатися в приміщенні без вікон або сховатися в дальніх кутах кімнати або коридору, сховавшись чимось.

Раніше Фокус писав про те, що симуляція показала, що буде після ядерного удару РФ — 34 млн. жертв за 5 годин.