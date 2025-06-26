Ядерна війна знищить 5 млрд людей: що стане останнім притулком людства

Американська журналістка й авторка книжки "Ядерна війна: сценарій" Енні Якобсен заявила, що Австралія та Нова Зеландія — єдині регіони, де можливе виживання людства в разі повномасштабної ядерної війни, що забрала б 5 млрд людських життів.

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В ефірі подкасту The Diary of a CEO вона детально розповіла про потенційні глобальні наслідки такого конфлікту та перспективи порятунку.

За словами Якобсен, у разі ядерної ескалації між США, Росією, Китаєм та їхніми союзниками, Північна півкуля зіткнеться з тотальним руйнуванням, ядерною зимою, глобальним голодом і радіаційним отруєнням. А такі території, як Айова та Україна, опиняться під снігом десятиліттями і вести сільське господарство стане неможливо.

"У таких місцях, як Айова та Україна, протягом понад 10 років буде тільки сніг. Сільське господарство зазнає краху, а коли сільське господарство зазнає краху, люди просто вмирають. На додачу до всього, у вас буде радіаційне отруєння, тому що озоновий шар буде настільки пошкоджений і зруйнований, що ви не зможете перебувати на вулиці під сонячними променями", — попередила Якобсен.

Вона описала жахи ядерної зими, коли дим і сажа від масштабних пожеж зависнуть над планетою як гігантська тінь. Температура опуститься на 40 градусів за Фаренгейтом, а продукти харчування стануть дефіцитом.

Південна півкуля може стати притулком

Журналістка посилається на дослідження професора Оуена Туна, опубліковане в журналі Nature Food, згідно з яким понад 5 мільярдів людей загинуть від наслідків ядерної зими. Однак 3 млрд можуть вижити — це стосується більше Південної півкулі планети. Річ у тім, що Австралія та Нова Зеландія виділяються завдяки своїй віддаленості від зон можливих ядерних ударів, а також кліматичним і географічним умовам, сприятливим для сільського господарства.

Острівне положення в Південному і Тихому океанах дає змогу цим країнам уникнути основного обсягу радіоактивних опадів, які поширюватимуться в атмосфері Північної півкулі.

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Також Якобсен підкреслила, що завдяки океанським течіям і вітрам більша частина радіоактивних частинок не досягне цих країн. В умовах глобального дефіциту продовольства Австралія і Нова Зеландія можуть зберегти здатність виробляти їжу і забезпечувати тих, хто вижив.

А ось для тих, хто не зможе евакуюватися, залишається лише можливість сховатися в протирадіаційних сховищах. За словами Якобсен, такі сховища мають бути обладнані товстими бетонними або сталевими стінами, системою фільтрації повітря і запасами їжі та води на тривалий термін.

Нагадаємо, журналісти The Wall Street Journal розповіли про наслідки масштабної ядерної війни. У матеріалі йдеться, що найгірші наслідки розгорнуться задовго після того, як держави обміняються ядерними ударами.