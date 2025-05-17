"Кінець людській цивілізації: у WSJ розповіли, які наслідки може мати для світу одна ядерна війна

Ядерна війна призведе негайно до ядерної зими, однак найгірші наслідки розгорнуться задовго після того, як зброя детонує. Великий термоядерний обмін огорне атмосферу сажею, зануривши світ у темряву та сповіщаючи про багаторічну зиму: сотні мільйонів жертв виникне тільки через перші пожежі, більшість же людства загине після цього.

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Про ймовірні наслідки однієї ядерної війни для світу розповіли у The Wall Street Journal.

Регіональна ядерна війна буде загрозою для всієї планети

"Світ стоїть на межі кліматичного апокаліпсиса — спричиненого не поступовими викидами парникових газів, а раптовим обміном ядерною зброєю, можливість якого стала ще більш очевидною через нинішній конфлікт між Індією та Пакистаном", — йдеться у матеріалі.

Як зазначають автори публікації Тед Нордгаус та Марк Лінас, помилково вважати, що обмін ядерними боєголовками у регіональному конфлікті може мати обмежені наслідки для всього світу.

Аналітики розглядають варіант подій, коли Індія бомбить Ісламабад, а Пакистан атакує Мумбаї у відповідь. За таких умов уникнути подальшої ескалації конфлікту буде складно. До того ж проблема виникне, коли інші країни-власниці ядерної зброї не зможуть за лічені хвилини визначити, що та куди летить.

"Щобільше, як тільки міжконтинентальні балістичні ракети опиняться в повітрі, іншим державам, що мають ядерну зброю, практично неможливо визначити, куди вони прямують. Лідерам у Вашингтоні, Москві та Пекіні потрібно було б за лічені хвилини прийняти рішення про те, чи запускати власну зброю", — запевняють у The Wall Street Journal.

Як наслідок — один регіональний ядерний конфлікт може перерости у більший, що матиме наслідки для всієї планети.

Одна ядерна війна: якими можуть бути наслідки

Аналітики розглядають кілька варіантів сценаріїв розгортання наслідків ядерної війни:

Середньострокові, які передбачають використання кількох сотень видів зброї: клімат на планеті настільки похолоднішає, що буде знищено світове виробництво та торгівлю продовольством. Це може призвести до "гибелі сотень мільйонів людей";

Найгірші сценарії: посухи та неврожаї стрімко поширяться по всій планеті. Сотні мільйонів біженців перетнуть континенти у пошуках їжі та прихистку, однак частина помре від хвороб, але більшість — від голоду.

За розгортання найгіршого сценарію, на людство може очікувати кінець, запевняють автори. При цьому вони стверджують, що глобальне потепління не є екзистенційною проблемою, в той час як ядерна війна змінить планету до незворотних наслідків упродовж місяців або кількох років.

Підкреслимо, що викладені сценарії розгортання наслідків ядерної війни є думкою авторів The Wall Street Journal.

Схоже дослідження про ймовірні наслідки ядерної війни для планети оприлюднили аналітики Council On Strtegic Risks 25 квітня. Там розглянули, чим може закінчитися ядерна війна між Індією та Пакистаном.

Нагадаємо, 8 травня експерт пояснив, чому конфлікт Індії та Пакистану загрожує глобальним апокаліпсисом.