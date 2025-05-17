"Конец человеческой цивилизации: в WSJ рассказали, какие последствия может иметь для мира одна ядерная война

Ядерная война приведет немедленно к ядерной зиме, однако худшие последствия развернутся задолго после того, как оружие детонирует. Большой термоядерный обмен окутает атмосферу сажей, погрузив мир во тьму и возвещая о многолетней зиме: сотни миллионов жертв возникнет только из-за первых пожаров, большинство же человечества погибнет после этого.

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О вероятных последствиях одной ядерной войны для мира рассказали в The Wall Street Journal.

Региональная ядерная война будет угрозой для всей планеты

"Мир стоит на грани климатического апокалипсиса — вызванного не постепенными выбросами парниковых газов, а внезапным обменом ядерным оружием, возможность которого стала еще более очевидной из-за нынешнего конфликта между Индией и Пакистаном", — говорится в материале.

Как отмечают авторы публикации Тед Нордхаус и Марк Линас, ошибочно считать, что обмен ядерными боеголовками в региональном конфликте может иметь ограниченные последствия для всего мира.

Аналитики рассматривают вариант событий, когда Индия бомбит Исламабад, а Пакистан атакует Мумбаи в ответ. При таких условиях избежать дальнейшей эскалации конфликта будет сложно. К тому же проблема возникнет, когда другие страны-обладательницы ядерного оружия не смогут за считанные минуты определить, что и куда летит.

"Более того, как только межконтинентальные баллистические ракеты окажутся в воздухе, другим государствам, имеющим ядерное оружие, практически невозможно определить, куда они направляются. Лидерам в Вашингтоне, Москве и Пекине нужно было бы за считанные минуты принять решение о том, запускать ли собственное оружие", — уверяют в The Wall Street Journal.

Как следствие — один региональный ядерный конфликт может перерасти в больший, что будет иметь последствия для всей планеты.

Одна ядерная война: какими могут быть последствия

Аналитики рассматривают несколько вариантов сценариев развертывания последствий ядерной войны:

Среднесрочные, которые предусматривают использование нескольких сотен видов оружия: климат на планете настолько похолодает, что будет уничтожено мировое производство и торговля продовольствием. Это может привести к "гибели сотен миллионов людей";

Худшие сценарии: засухи и неурожаи стремительно распространятся по всей планете. Сотни миллионов беженцев пересекут континенты в поисках пищи и убежища, однако часть умрет от болезней, но большинство — от голода.

При развертывании худшего сценария, человечество может ожидать конец, уверяют авторы. При этом они утверждают, что глобальное потепление не является экзистенциальной проблемой, в то время как ядерная война изменит планету до необратимых последствий в течение месяцев или нескольких лет.

Подчеркнем, что изложенные сценарии развертывания последствий ядерной войны являются мнением авторов The Wall Street Journal.

Похожее исследование о вероятных последствиях ядерной войны для планеты обнародовали аналитики Council On Strtegic Risks 25 апреля. Там рассмотрели, чем может закончиться ядерная война между Индией и Пакистаном.

Напомним, 8 мая эксперт объяснил, почему конфликт Индии и Пакистана грозит глобальным апокалипсисом.