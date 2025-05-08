Ядерная тень над Кашмиром: почему конфликт Индии и Пакистана грозит глобальным Апокалипсисом

Related video

Спустя две недели после смертоносного теракта в спорном регионе Кашмир Индия выпустила ракеты по Пакистану. Индийское правительство утверждает, что нанесло девять "точных ударов по лагерям террористов" в Кашмире. Пакистан утверждает, что сбил несколько индийских самолетов, и угрожает неизбежным возмездием Индии.

Эскалация напряженности неудивительна. Как только произошел теракт 22 апреля, индийские официальные лица сочли виновной пакистанскую террористическую группировку "Лашкар-и-Тайба" и обвинили власти страны в соучастии. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф гневно отверг эти обвинения и призвал США направить Индию на путь деэскалации. Нью-Дели не прислушался к этим рекомендациям.

Теперь, когда Индия и Пакистан взяли курс на эскалацию, главный вопрос — что будет дальше? Если вы оптимист, то история подсказывает, что быстрая деэскалация может иметь место. Каргильская война 1999 года служит прецедентом для такого сценария. В мае 1999 года пакистанские войска, замаскированные под кашмирских боевиков, начали вторжение на индийскую сторону. После более чем 1000 жертв с обеих сторон Индия отвоевала Каргил в июне 1999 года. В последующие годы война сопровождалась многочисленными нападениями по принципу "око за око". Тем не менее, эти эскалации не привели к крупной войне между ядерными державами в Южной Азии.

Несмотря на столь оптимистичные исторические прецеденты, есть основания полагать, что нынешний конфликт более опасен. Договор о водах Инда 1960 года институционализировал совместное использование водных ресурсов шести основных рек региона Инда и служил защитой от кризиса, способствуя деэскалации. Приостановка действия договора премьер-министром Индии Нарендрой Моди лишила его этого защитного барьера. Хотя Индия не располагает инфраструктурой плотин и водохранилищ для хранения большого количества дополнительной воды, Моди, похоже, полон решимости перекрыть Пакистану доступ к водным ресурсам в районе Инда. Эта решимость интерпретируется в Исламабаде как безусловный акт войны.

Пакистанские ракеты готовы к пуску Фото: Открытые источники

Внутренняя политика Пакистана и Индии также благоприятствует конфликту. После отстранения от власти премьер-министра Имрана Хана в апреле 2022 года Пакистан столкнулся с беспорядками и неровными отношениями между гражданскими и военными. Поскольку деэскалация Каргильской войны проложила путь к уходу премьер-министра Наваза Шарифа и государственному перевороту генерала Первеза Мушараффа, руководство Пакистана может колебаться в вопросе быстрого установления мира. Между тем, частые обвинения Моди в адрес конкурирующей партии Конгресс в мягкости по отношению к Пакистану и увязывание антипакистанской риторики с его популистскими призывами добавляют еще один внутренний слой эскалации.

Одновременная эскалация напряженности между США и Китаем добавляет еще один слой осложнений к индийско-пакистанскому конфликту. Благодаря открытому в 2015 году Китайско-пакистанскому экономическому коридору протяженностью 3000 км председатель КНР Си Цзиньпин рассматривает Пакистан в качестве основного стратегического партнера. Под руководством Трампа США пережили тарифную войну с Индией и стремятся к более тесным отношениям с Нью-Дели. Хотя ни США, ни Китаю не выгодна открытая война в Южной Азии, эти поляризации могут помешать им единодушно поддержать деэскалацию.

В течение последних трех лет мир с затаенным дыханием наблюдал за тем, как Россия угрожала ядерным Армагеддоном Украине и Западу. Зарождающийся индийско-пакистанский конфликт поднимает риск апокалиптического столкновения между ядерными державами на новую высоту.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно