Ядерная война уничтожит 5 млрд людей: что станет последним убежищем человечества

Американская журналистка и автор книги "Ядерная война: сценарий" Энни Якобсен заявила, что Австралия и Новая Зеландия — единственные регионы, где возможно выживание человечества в случае полномасштабной ядерной войны, которая унесет 5 млрд человеческих жизней.

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В эфире подкаста The Diary of a CEO она подробно рассказала о потенциальных глобальных последствиях такого конфликта и перспективах спасения.

По словам Якобсен, в случае ядерной эскалации между США, Россией, Китаем и их союзниками, Северное полушарие столкнется с тотальным разрушением, ядерной зимой, глобальным голодом и радиационным отравлением. А такие территории, как Айова и Украина, окажутся под снегом десятилетиями и вести сельское хозяйство станет невозможно.

"В таких местах, как Айова и Украина, в течение более 10 лет будет только снег. Сельское хозяйство потерпит крах, а когда сельское хозяйство терпит крах, люди просто умирают. Вдобавок ко всему, у вас будет радиационное отравление, потому что озоновый слой будет настолько поврежден и разрушен, что вы не сможете находиться на улице под солнечными лучами", — предупредила Якобсен.

Она описала ужасы ядерной зимы, когда дым и сажа от масштабных пожаров зависнут над планетой как гигантская тень. Температура опустится на 40 градусов по Фаренгейту, а продукты питания станут дефицитом.

Южное полушарие может стать убежищем

Журналистка ссылается на исследование профессора Оуэна Туна, опубликованное в журнале Nature Food, согласно которому более 5 миллиардов человек погибнут от последствий ядерной зимы. Однако 3 млрд могут выжить — это касается больше Южного полушария планеты. Дело в том, что Австралия и Новая Зеландия выделяются благодаря своей удаленности от зон возможных ядерных ударов, а также климатическим и географическим условиям, благоприятным для сельского хозяйства.

Островное положение в Южном и Тихом океанах позволяет этим странам избежать основного объема радиоактивных осадков, которые будут распространяться в атмосфере Северного полушария.

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Также Якобсен подчеркнула, что благодаря океанским течениям и ветрам большая часть радиоактивных частиц не достигнет этих стран. В условиях глобального дефицита продовольствия Австралия и Новая Зеландия могут сохранить способность производить пищу и обеспечивать выживших.

А вот для тех, кто не сможет эвакуироваться, остается лишь возможность укрыться в противорадиационных убежищах. По словам Якобсен, такие убежища должны быть оборудованы толстыми бетонными или стальными стенами, системой фильтрации воздуха и запасами еды и воды на длительный срок.

Напомним, журналисты The Wall Street Journal, рассказали о последствиях масштабной ядерной войны. В материале говорится, что худшие последствия развернутся задолго после того, как державы обменяются ядерными ударами.