В случае ядерного удара: сможет ли самая глубокая станция метро "Арсенальная" выдержать атомный взрыв (видео)

Станция метро "Арсенальная" в Киеве известна не только тем, что является самой глубокой в мире, но и тем, что считается одним из самых безопасных укрытий в случае чрезвычайной ситуации. В частности, в сети время от времени появляется информация о том, что она якобы способна выдержать даже ядерный взрыв.

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Согласно данным, обнародованным представителями КП "Киевский метрополитен", подземные станции глубокого залегания, среди которых и "Арсенальная", оборудованы специальными гермозатворами — массивными металлическими дверями, которые в случае необходимости могут герметично перекрыть вход, пишет издание Факты.life.

Гермозатворы рассчитаны на выдерживание значительного давления, в том числе и такого, которое может возникнуть при мощном взрыве.

"Считалось, что они могут выдержать даже ядерный взрыв. То есть с закрытыми герметизированными затворами можно укрывать людей, даже в случае такой угрозы", — отметил заместитель начальника КП "Киевский метрополитен".

Как пишет другое издание, Gazeta.ua, киевское метро проектировалось не только как транспортная система, но и как потенциальное убежище населения в случае военных угроз. Согласно публикации, конструкции станций предусматривали способность выдерживать мощные удары, включая те, которые могут возникнуть в результате ядерного детонирования на определенном расстоянии.

Гермозатвор на одной из станций метро в Киеве Фото: kyiv.comments.ua

Действительно ли на станции метро "Арсенальная" можно спастись от ядерного взрыва

В то же время ни одного технического отчета с точными расчетами или испытаниями гермозаграждений на выносливость к ядерному взрыву в открытом доступе нет. Реальный уровень безопасности зависит от многих факторов — силы взрыва, глубины залегания, технического состояния станции на момент атаки и удаленности от эпицентра.

Несмотря на отсутствие официальных гарантий, станция "Арсенальная" до сих пор остается одним из приоритетных укрытий для жителей столицы в случае чрезвычайной ситуации. Ее глубина (105,5 м), массивные конструкции и наличие герметичных систем делают ее более защищенной по сравнению с другими объектами инфраструктуры.

Напомним, американская журналистка и автор книги "Ядерная война: сценарий" Энни Якобсен заявила, что Австралия и Новая Зеландия — единственные регионы, где возможно выживание человечества в случае полномасштабной ядерной войны, которая унесла бы 5 млрд человеческих жизней.

Фокус также писал, что исследователи рассказали, как далеко нужно находиться, чтобы выжить после ядерной катастрофы.