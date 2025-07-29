Станция метро "Лыбедская" в Киеве закрыта: что произошло (фото)
Станцию метро "Лыбедская" временно закрыли на вход и выход для пассажиров. Взрывотехники обследуют место.
Станцию метро "Лыбедская" временно закрыли на вход и выход для пассажиров. На ней обнаружили подозрительный предмет, сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).
На месте работает взрывотехническая группа. Поезда курсируют без остановки на "Лыбедской". О возобновлении работы станции сообщат дополнительно.
Очевидцы рассказывали, что станцию метро "Лыбедская" закрыли из-за угрозы минирования. Такое объявление прозвучало в метрополитене.
Киевский метрополитен и столичные власти не уточняли детали о причинах закрытия станции "Лыбедская".
Напомним, в Киеве 28 июля сильный дождь подтопил станцию метро "Лукьяновская". Вода залила вход на станцию.
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