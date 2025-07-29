Станция метро "Лыбедская" в Киеве закрыта: что произошло (фото)

Станцию метро "Лыбедская" временно закрыли на вход и выход для пассажиров. Взрывотехники обследуют место.

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Станцию метро "Лыбедская" временно закрыли на вход и выход для пассажиров. На ней обнаружили подозрительный предмет, сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

На месте работает взрывотехническая группа. Поезда курсируют без остановки на "Лыбедской". О возобновлении работы станции сообщат дополнительно.

Очевидцы рассказывали, что станцию метро "Лыбедская" закрыли из-за угрозы минирования. Такое объявление прозвучало в метрополитене.

Станцию "Лыбедская" закрыли из-за угрозы минирования

Киевский метрополитен и столичные власти не уточняли детали о причинах закрытия станции "Лыбедская".

Напомним, в Киеве 28 июля сильный дождь подтопил станцию метро "Лукьяновская". Вода залила вход на станцию.

Станция метро "Арсенальная" в Киеве — одно из самых надежных укрытий в случае чрезвычайной ситуации. Вероятно, она способна выдержать ядерный удар.