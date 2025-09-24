ТЦ, школы и не только: в Киеве массово "минируют" здания, подробности от полиции

Столичные полицейские получили данные о "минировании" нескольких зданий, включая школы и торговые центры.

Столичные полицейские получили данные о якобы минировании нескольких зданий, включая школы и торговые центры. Об этом агентству "Укринформ" сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Украины.

"Поступил ряд сообщений о "минировании" нескольких образовательных учреждений, ТРЦ, административных зданий и не только", — рассказали полицейские.

Вызовы отрабатывают специалисты, к указанным местам выехали профильные службы и следственно-оперативные группы.

Спикер управления полиции в Киеве Анна Страшок уточнила, что проверки объектов продолжаются. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Напомним, станцию метро "Лыбедская" в Киеве в конце июля закрывали на вход и выход после выявления подозрительного предмета.

