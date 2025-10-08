Детям до 15 лет запретят пользоваться соцсетями в Дании, — The Guardian

Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Дания планирует запретить пользование социальными сетями лицам в возрасте до 15 лет, а также добавила, что мобильные телефоны и онлайн-платформы "крадут детство" современных детей. Чиновница связывает активное использование соцсетей с ростом тревожности, депрессии и проблемами с концентрацией внимания среди молодежи.

По данным The Guardian, премьер выступила с этим заявлением во время открытия Фолькетинга, датского парламента. Она отметила, что общество "выпустило на волю монстра", и никогда раньше столько детей и подростков не страдали от психологических проблем, как сегодня. Метте Фредериксен также подчеркнула, что современные дети часто сталкиваются с контентом на экранах, который они не должны видеть, что дополнительно затрудняет их обучение и развитие.

Премьер не уточнила точный перечень платформ, которые попадут под запрет, однако отметила, что ограничения будут касаться нескольких популярных соцсетей. В то же время родители получат право разрешать своим детям пользоваться платформами с 13 лет. По словам Фредериксен, власти надеются, что закон вступит в силу уже в следующем году.

Как отмечает издание, Дания следует примеру других стран, которые ограничивают доступ детей к соцсетям. В Австралии, например, пользование Facebook, Snapchat, TikTok и YouTube запрещено для лиц в возрасте до 16 лет. В Норвегии минимальный возраст для доступа к соцсетям повысили с 13 до 15 лет. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере признал, что это "тяжелая битва", однако политики должны вмешаться, чтобы защитить детей от влияния алгоритмов.

Министр цифровизации Дании Каролин Стейдж охарактеризовала инициативу правительства как "прорыв" и отметила, что цифровая жизнь детей долгое время оставалась в руках платформ, которые никогда не думали об их благополучии.

"Я уже говорила это раньше и скажу еще раз: мы были слишком наивными. Мы оставили цифровую жизнь детей платформам, которые никогда не думали об их благополучии. Мы должны перейти от цифрового плена к сообществу", — сказала Каролин Стейдж.

Кроме этого, премьер-министр Дании Метте Фредериксен в своем выступлении привела статистику, отметив, что 60% ребят в возрасте 11-19 лет не проводят время с друзьями в свободное время, а 94% датских учеников седьмого класса уже имели профиль в социальных сетях до 13 лет.

"Мобильные телефоны и социальные сети воруют детство наших детей", — подчеркнула премьер.

Также The Guardian объяснило, что это заявление стало продолжением политики Дании по ограничению цифрового влияния на молодежь: в феврале правительство запретило пользование мобильными телефонами в школах и внешкольных кружках на основании рекомендаций правительственной комиссии по благополучию детей. Комиссия пришла к выводу, что дети до 13 лет не должны иметь собственные смартфоны или планшеты.

Ранее Фокус писал, что среди современной молодежи набирает популярность новый тренд — использование ретро-гаджетов, которые в свое время были популярны 25 лет назад. Подростки объясняют это тем, что смартфоны и соцсети "превращают их мозг в кашу".