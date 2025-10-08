Дітям до 15 років заборонять користуватися соцмережами у Данії, — The Guardian

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен заявила, що Данія планує заборонити користування соціальними мережами особам віком до 15 років, а також додала, що мобільні телефони та онлайн-платформи "крадуть дитинство" сучасних дітей. Посадовиця пов’язує активне використання соцмереж зі зростанням тривожності, депресії та проблемами з концентрацією уваги серед молоді.

За даними The Guardian, прем’єр виступила з цією заявою під час відкриття Фолькетингу, датського парламенту. Вона зазначила, що суспільство "випустило на волю монстра", і ніколи раніше стільки дітей і підлітків не страждали від психологічних проблем, як сьогодні. Метте Фредеріксен також підкреслила, що сучасні діти часто стикаються з контентом на екранах, який вони не повинні бачити, що додатково ускладнює їхнє навчання та розвиток.

Прем’єр не уточнила точний перелік платформ, які потраплять під заборону, проте зазначила, що обмеження стосуватимуться кількох популярних соцмереж. Водночас батьки отримають право дозволяти своїм дітям користуватися платформами з 13 років. За словами Фредеріксен, влада сподівається, що закон набуде чинності вже наступного року.

Як зазначає видання, Данія наслідує приклад інших країн, які обмежують доступ дітей до соцмереж. В Австралії, наприклад, користування Facebook, Snapchat, TikTok та YouTube заборонене для осіб віком до 16 років. У Норвегії мінімальний вік для доступу до соцмереж підвищили з 13 до 15 років. Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере визнав, що це "важка битва", проте політики повинні втрутитися, аби захистити дітей від впливу алгоритмів.

Міністр цифровізації Данії Каролін Стейдж охарактеризувала ініціативу уряду як "прорив" та зазначила, що цифрове життя дітей довгий час залишалося в руках платформ, які ніколи не думали про їхній добробут.

"Я вже казала це раніше і скажу ще раз: ми були надто наївними. Ми залишили цифрове життя дітей платформам, які ніколи не думали про їхнє благополуччя. Ми повинні перейти від цифрового полону до спільноти", — сказала Каролін Стейдж.

Окрім цього, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у своєму виступі навела статистику, зазначивши, що 60% хлопців віком 11–19 років не проводять час із друзями у вільний час, а 94% датських учнів сьомого класу вже мали профіль у соціальних мережах до 13 років.

"Мобільні телефони та соціальні мережі крадуть дитинство наших дітей", – підкреслила прем’єр.

Також The Guardian пояснило, що ця заява стала продовженням політики Данії щодо обмеження цифрового впливу на молодь: у лютому уряд заборонив користування мобільними телефонами у школах та позашкільних гуртках на підставі рекомендацій урядової комісії з добробуту дітей. Комісія дійшла висновку, що діти до 13 років не повинні мати власні смартфони або планшети.

Раніше Фокус писав, що серед сучасної молоді набирає популярності новий тренд — використання ретро-ґаджетів, які свого часу були популярні 25 років тому. Підлітки пояснюють це тим, що смартфони та соцмережі "перетворюють їхній мозок на кашу".