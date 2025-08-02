Кнопкові телефони з 2000-х масово розкуповують, щоб замінити ними смартфони (фото)

Серед сучасної молоді назріває новий тренд — використання старих ґаджетів, які були популярні 25 років тому. Підлітки бояться, що смартфони та соцмережі "перетворюють їхні мізки на кашу".

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У соцмережах тінейджери-блогери слідують за трендом "літо розкладачок", закликаючи підписників зробити своє життя простішим, пише видання nypost.com.

Покоління Z, молоді люди молодше 27 років, нещодавно почали позбуватися своєї прихильності до високих технологій за допомогою низькотехнологічних пристроїв. Це спроба цілого покоління відключитися від всесвітньої павутини і повернутися до реального світу.

Відмовившись від фотосесій на смартфонах, представники покоління Z цілком віддають перевагу зйомці на вінтажні цифрові та одноразові камери, наполягаючи на тому, що камера 2007 року створює певну атмосферу, яку не може створити iPhone.

Вони також віддають перевагу касетам і вініловим платівкам перед музичними стримінговими платформами, а навушникам Walkman — перед ультрасучасними Bluetooth-навушниками.

Телефон BlackBerry Фото: curved.de

Нове захоплення почалося з BlackBerry, пише ЗМІ. Колись затребувані пристрої привабили їх своєю клавіатурою та обмеженими можливостями. Зумери масово кинулися на такі сайти, як Facebook Marketplace і eBay, щоб купити вінтажні телефони BlackBerry і замінити ними свої сучасні смартфони.

Тепер, коли розкладачки з 2000-х стали, представники покоління Z заявляють, що вінтажні телефони повернули їм контроль над реальністю.

"Це літо без інтернету", — заявила блогерка Мені, яка, за її власним зізнанням, проводила по 13 годин на день, переглядаючи стрічки TikTok та інших соцмереж. "Клянуся, мій мозок — просто каша", — сказала вона, звинувачуючи в регресі смартфон.

"Я більше не живу своїм життям", — продовжила вона. "Я просто дивлюся, як живуть інші, і почуваюся жахливо".

Мені у своєму блозі розхвалює свої телефон-розкладачку початку нульових і стару електронну книгу, розповідаючи підписникам, як гаджети минулого "врятували її від неминучої загибелі".

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