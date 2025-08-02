Кнопковий Nokia за 2500 грн отримав ШІ DeepSeek, гру "Змійка" та унікальний дизайн (фото)

Компанія HMD спільно з футбольним клубом "Барселона" випустила лімітовану версію кнопкового телефону 3210 FC Barcelona Edition.

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Пристрій поєднує в собі культовий, міцний дизайн класичних телефонів Nokia з функціями штучного інтелекту (ШІ). Гаджет розрахований на шанувальників легендарного футбольного клубу, пише nokiamob.net.

Пристрій оформлено в культових червоно-синіх кольорах клубу і прикрашено гербом ФК "Барселона" на задній панелі. Користувачі також знайдуть тематичні шпалери, іконки і навіть спеціальну версію популярної гри "Змійка". Як подарунок відданим уболівальникам телефон також містить "пасхалки", які можна розблокувати, набравши спеціальні коди.

Зберігаючи вірність мінімалізму, апаратне забезпечення пристрою повторює стандартну версію 3210. Телефон підтримує 4G VoLTE і оснащений 2-мегапіксельною камерою, яка навмисно робить зернисті фотографії в ретро-стилі. Китайська версія підтримує функцію сканування для оплати Alipay з можливістю встановлення лімітів витрат, а також доступ до радіо і потокового аудіо через вбудовані додатки Migu Music і Ximalaya.

Телефони HMD 3210 FC Barcelona Edition Фото: HMD

Відмінною особливістю є інтеграція з ШІ-помічником DeepSeek — незвичайним, але привабливим доповненням до пристрою, створеного для цифрового детоксу. ШІ, який, як повідомляється, включає 100-денну безкоштовну пробну версію, може обробляти голосові команди, щоб відповідати на питання, встановлювати будильники і навіть керувати тренуваннями. HMD 3210 FC Barcelona Edition пропонує інтелектуальну функціональність без перевантаженості, як у сучасних смартфонів, зазначається в матеріалі.

HMD 3210 FC Barcelona Edition — це ностальгічний ґаджет у сучасному виконанні, що ідеально підходить для вболівальників, які хочуть підтримувати свій клуб і залишатися на зв'язку без "шуму" соціальних мереж і повідомлень.

Попередні продажі пристрою вже офіційно стартували в Китаї, і перші покупці можуть придбати його за зниженою ціною в 429 юанів (близько 60 доларів США).

Раніше ми писали, що Nokia за 1200 грн отримав знімну батарею, ШІ Deepseek і зарядну станцію. У Китаї надійшов у продаж мобільний телефон HMD Global моделі 2660 Flip. Він має класичний дизайн "розкладачки"