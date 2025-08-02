Кнопочный Nokia за 2500 грн получил ИИ DeepSeek, игру "Змейка" и уникальный дизайн (фото)

Компания HMD совместно с футбольным клубом "Барселона" выпустила лимитированную версию кнопочного телефона 3210 FC Barcelona Edition.

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Устройство сочетает в себе культовый, прочный дизайн классических телефонов Nokia с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Гаджет рассчитан на поклонников легендарного футбольного клуба, пишет nokiamob.net.

Устройство оформлено в культовых красно-синих цветах клуба и украшено гербом ФК "Барселона" на задней панели. Пользователи также найдут тематические обои, иконки и даже специальную версию популярной игры "Змейка". В качестве подарка преданным болельщикам телефон также содержит "пасхалки", которые можно разблокировать, набрав специальные коды.

Сохраняя верность минимализму, аппаратное обеспечение устройства повторяет стандартную версию 3210. Телефон поддерживает 4G VoLTE и оснащен 2-мегапиксельной камерой, которая намеренно делает зернистые фотографии в ретро-стиле. Китайская версия поддерживает функцию сканирования для оплаты Alipay с возможностью установки лимитов расходов, а также доступ к радио и потоковому аудио через встроенные приложения Migu Music и Ximalaya.

Телефоны HMD 3210 FC Barcelona Edition Фото: HMD

Отличительной особенностью является интеграция с ИИ-помощником DeepSeek — необычным, но привлекательным дополнением к устройству, созданному для цифрового детокса. ИИ, который, как сообщается, включает 100-дневную бесплатную пробную версию, может обрабатывать голосовые команды, чтобы отвечать на вопросы, устанавливать будильники и даже управлять тренировками. HMD 3210 FC Barcelona Edition предлагает интеллектуальную функциональность без перегруженности, как у современных смартфонов, отмечается в материале.

HMD 3210 FC Barcelona Edition — это ностальгический гаджет в современном исполнении, идеально подходящий для болельщиков, которые хотят поддерживать свой клуб и оставаться на связи без "шума" социальных сетей и уведомлений.

Предварительные продажи устройства уже официально стартовали в Китае, и первые покупатели могут приобрести его по сниженной цене в 429 юаней (около 60 долларов США).

Ранее мы писали, что Nokia за 1200 грн получил съемную батарею, ИИ Deepseek и зарядную станцию. В Китае поступил в продажу мобильный телефон HMD Global модели 2660 Flip. Он имеет классический дизайн "раскладушки"