Nokia за 1200 грн: вышел смартфон со съемной батареей, ИИ Deepseek и зарядной станцией (фото)

В Китае поступил в продажу мобильный телефон HMD Global модели 2660 Flip. Он получил классический дизайн "раскладушки"

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Ранее этот телефон был известен пользователям под названием Nokia 2660 Flip. Недавно он был перевыпущен под брендом HMD после истечения срока действия лицензии Nokia, пишет IT Home.

Начальная цена гаджета составляет 399 юаней, что эквивалентно 1197 грн. Издание отмечает, что новый мобильный телефон сохранил классический дизайн "раскладушки" с двумя экранами, а также получил обновленный, более интегрированный внешний экран, создающий премиальный вид. Пользователи могут просматривать входящие вызовы, текстовые сообщения и другие уведомления, не открывая телефон. Корпус из поликарбоната прошел десятки тысяч испытаний, гарантирующих прочность и надежность.

Мобильный телефон HMD Global модели 2660 Flip на зарядной станции Фото: ithome.com

Гаджет оснащен большим 2,8-дюймовым цветным экраном с крупными кнопками и иконками, что делает его подходящим для пожилых людей и детей. В комплект также входит зарядная док-станция, позволяющая заряжать телефон без проводов. Этот удобный и быстрый способ зарядки очень прост, говорится в материале.

Мобильный телефон "раскладушка" HMD Global 2660 Flip Фото: ithome.com

HMD 2660 Flip оснащен встроенным FM-радио с динамиком, что позволяет слушать радио и музыку без наушников.

Телефон имеет кнопку экстренной связи. В случае чрезвычайной ситуации пожилые люди или дети могут автоматически связаться с пятью предустановленными контактами одним нажатием, гарантируя немедленную помощь. HMD 2660 Flip располагает ИИ-помощником Deepseek, который позволяет пользователям искать ответы на различные вопросы. Устройство также поддерживает будильник, календарь, адресную книгу, радио.

Новинка может работать в сети 4G, имеет слоты двух SIM-карт, а также VoLTE HD для более качественной связи.

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