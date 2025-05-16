Планирует бой в 3600 раз быстрее людей: Китай превратил ИИ DeepSeek в военного командира

Группа ученых под руководством профессора Фу Яньфана из Школы компьютерных наук и инженерии Сианьского технологического университета представила генератор военных сценариев на базе DeepSeek.

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Об этом китайские исследователи рассказали изданию Global Times. По их словам, ИИ может смоделировать 10 000 потенциальных ситуаций на поле боя всего за 48 секунд. На эту задачу у командиров-людей ушло бы около 48 часов.

Сообщается, что ИИ может не просто повысить эффективность китайской армии, но и фундаментально изменить поход к военному планированию. DeepSeek способен разрабатывать боевые стратегии с учетом оперативной среды, дислокации войск и логики событий.

Как объясняет руководитель исследовательской группы, суть работы заключалась в модернизации военного моделирования с "заранее запрограммированной системы правил" до "автономно развивающегося интеллектуального агента", чтобы обеспечить цифровой испытательный полигон для будущих противостояний посредством виртуально-реального взаимодействия.

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Перевернул мир ИИ: почему DeepSeek стал популярным и чем он опасен (видео)

По словам разработчиков, DeepSeek имеет значительное преимущество в своей способности деконструировать и реконструировать сложные ситуации на поле боя, обучаясь на огромных объемах данных. ИИ также может использовать свои возможности распознавания образов, чтобы получать многомерное представление о ситуации на поле боя.

Напомним, в Китае уже используют DeepSeek для разработки боевых самолетов. Ведущий конструктор Шэньянского института авиастроения Ван Юнцин отметил, что ИИ уже предложил новые идеи и подходы для будущих аэрокосмических исследований.

Также сообщалось, что китайский стартап Butterfly Effect выпустил новый агент искусственного интеллекта Manus и вызвал ажиотаж, сравнимый со взрывом популярности чат-бота DeepSeek.