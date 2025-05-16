Планує бій у 3600 разів швидше за людей: Китай перетворив ШІ DeepSeek на військового командира

Група вчених під керівництвом професора Фу Яньфана зі Школи комп'ютерних наук та інженерії Сіаньського технологічного університету представила генератор воєнних сценаріїв на базі DeepSeek.

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Про це китайські дослідники розповіли виданню Global Times. За їхніми словами, ШІ може змоделювати 10 000 потенційних ситуацій на полі бою всього за 48 секунд. На це завдання у командирів-людей пішло б близько 48 годин.

Повідомляється, що ШІ може не просто підвищити ефективність китайської армії, а й фундаментально змінити підхід до військового планування. DeepSeek здатний розробляти бойові стратегії з урахуванням оперативного середовища, дислокації військ і логіки подій.

Як пояснює керівник дослідницької групи, суть роботи полягала в модернізації військового моделювання із "заздалегідь запрограмованої системи правил" до "інтелектуального агента, що автономно розвивається", щоб забезпечити цифровий випробувальний полігон для майбутніх протистоянь за допомогою віртуально-реальної взаємодії.

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Перевернув світ ШІ: чому DeepSeek став популярним і чим він небезпечний (відео)

За словами розробників, DeepSeek має значну перевагу у своїй здатності деконструювати і реконструювати складні ситуації на полі бою, навчаючись на величезних обсягах даних. ШІ також може використовувати свої можливості розпізнавання образів, щоб отримувати багатовимірне уявлення про ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, у Китаї вже використовують DeepSeek для розробки бойових літаків. Провідний конструктор Шеньянського інституту авіабудування Ван Юнцин зазначив, що ШІ вже запропонував нові ідеї та підходи для майбутніх аерокосмічних досліджень.

Також повідомлялося, що китайський стартап Butterfly Effect випустив нового агента штучного інтелекту Manus і викликав ажіотаж, який можна порівняти з вибухом популярності чат-бота DeepSeek.