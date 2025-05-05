Провідний конструктор Шеньянського інституту авіабудування Ван Юнцин зазначив, що ШІ вже запропонував нові ідеї та підходи для майбутніх аерокосмічних досліджень і розробок.

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Про це пише South China Morning Post.

Повідомляється, що ШІ також звільняє вчених від завдань з перевірки, щоб вони могли зосередитися на більш важливій роботі. Ба більше, вивчається можливість використання DeepSeek або ChatGPT для аналізу та вирішення складних проблем, що виникають на практиці.

"Це важливий крок... і він вказує на майбутній напрямок аерокосмічних досліджень", — сказав Ван Юнцін.

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Як зазначають у виданні, Шеньянський інститут авіабудування причетний до розробки багатоцільових бойових літаків для армії Китаю. Зокрема, йдеться про J-15 Flying Shark і J-35 від Shenyang Aircraft Corporation.

Ван Юнцин також зазначив, що робота над новими різновидами J-35 з багатоцільовими варіантами і подвійним потенціалом "повітря-море" "просувається неухильно відповідно до наших планів".

Нагадаємо, кіберзлочинці впроваджують невеликі дози "отруєних даних" у вигляді неправдивої інформації, або такої, що вводить в оману, у найважливіші набори навчання ШІ, що може призвести до серйозних наслідків.