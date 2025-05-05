Ведущий конструктор Шэньянского института авиастроения Ван Юнцин отметил, что ИИ уже предложил новые идеи и подходы для будущих аэрокосмических исследований и разработок.

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Об этом пишет South China Morning Post.

Сообщается, что ИИ также освобождает ученых от задач по проверке, чтобы они могли сосредоточиться на более важной работе. Более того, изучается возможность использования DeepSeek или ChatGPT для анализа и решения сложных проблем, возникающих на практике.

"Это важный шаг… и он указывает на будущее направление аэрокосмических исследований", — сказал Ван Юнцин.

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Как отмечают в издании, Шэньянский институт авиастроения причастен к разработке многоцелевых боевых самолеты для армии Китая. В частности, речь идет о J-15 Flying Shark и J-35 от Shenyang Aircraft Corporation.

Ван Юнцин также отметил, что работа над новыми разновидностями J-35 с многоцелевыми вариантами и двойным потенциалом "воздух-море" "продвигается неуклонно в соответствии с нашими планами".

Напомним, киберпреступники внедряют небольшие дозы "отравленных данных" в виде ложной или вводящей в заблуждение информации в важнейшие наборы обучения ИИ, что может привести к серьезным последствиям.