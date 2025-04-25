"Отравленные" модели ИИ несут реальную угрозу людям: чем они опасны

Киберпреступники внедряют небольшие дозы «отравленных данных» в виде ложной или вводящей в заблуждение информации в важнейшие наборы обучения ИИ, что может привести к серьезным последствиям.

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Как отмечает Tech Xplore, вмешиваясь в работу ИИ, группы злоумышленников потенциально могут заставить беспилотный автомобиль игнорировать красный свет светофоров или вызвать сбои в электросети, спровоцировав отключения света.

Чтобы защититься от "отравления" данных при обучении ИИ группа ученых кибербезопасности FIU объединила две новые технологии — федеративное обучение и блокчейн. Этот метод успешно обнаруживает и удаляет ложные данные, прежде чем они скомпрометируют обучающие наборы данных.

"Мы создали метод, который может найти множество применений для обеспечения устойчивости критической инфраструктуры, кибербезопасности на транспорте, здравоохранения и многого другого", — заявил Хади Амини, ведущий научный сотрудник и доцент FIU в Школе вычислительной техники и информационных наук Knight Foundation.

Федеративное обучение предусматривает использованием мини-версии модели обучения, которая обучается непосредственно на устройстве и делится только обновлениями (не персональными данными) с глобальной моделью на сервере компании. Несмотря на сохранение конфиденциальности, эта техника уязвима для атак с "отравлением" данных.

Чтобы смягчить этот недостаток, исследователи решили внедрить блокчейн, известный благодаря своей роли в криптовалюте. Это общая база данных, распределенная по сети компьютеров. Все данные хранятся в блоках, связанных хронологически в цепочке. Каждый блок имеет свой собственный отпечаток, а также отпечаток предыдущего блока, что делает его защищенным от несанкционированного доступа.

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Ученые использовали это при разработке своей модели обучения. Она сравнивала обновления блоков, вычисляя, были ли обновления-выбросы "отравленными". Потенциально "ядовитые" обновления записывались, а затем отбрасывались из сетевой агрегации.

"Наша команда теперь тесно сотрудничает с сотрудниками Национального центра транспортной кибербезопасности и устойчивости, чтобы использовать передовое квантовое шифрование для защиты данных и систем. Наша цель — обеспечить безопасность и защищенность транспортной инфраструктуры Америки, одновременно используя возможности передового ИИ для улучшения транспортных систем", — отметил Амини.

Напомним, китайский чат-бот DeepSeek с искусственным интеллектом (ИИ) составил план из пяти пунктов по установлению контроля над человечеством и принятию "Конституции нового цифрового порядка".