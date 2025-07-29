Бюджетный смартфон Samsung получил новый процессор: что еще известно о Galaxy A07 (видео)

Ожидается, что недорогой телефон Samsung Galaxy A07 вскоре появится в нескольких странах.

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В преддверии предстоящего запуска Galaxy A07 также появился в базе данных Google Play Console. В описании раскрыты дизайн и основные характеристики устройства, пишет xpertpick.com.

Предстоящий Galaxy A07 с номером модели SM-A075F появился в базах данных поддерживаемых устройств Google Play и Play Console. В описаниях также упоминается номер модели SM-M075F, который, согласно данным Bluetooth SIG, принадлежит Galaxy A07. Это позволяет предположить, что Galaxy M07 может быть переименованной версией A07.

В описании Galaxy A07 в Play Console указано, что его экран поддерживает разрешение HD+ (720 x 1600 пикселей), работает под управлением Android 15, возможно, с последней оболочкой One UI, говорится в материале. На нем установлен чипсет Helio G99, обозначенный номером модели MT6789V/DC, работающий в паре с 6 ГБ оперативной памяти.

Изображение Galaxy A07, появившееся в описании Play Console, демонстрирует наличие экрана с каплевидным вырезом. На задней панели расположена двойная камера со светодиодной вспышкой. Как и прошлогодний Galaxy A06, A07 может быть оснащен сканером отпечатков пальцев на боковой панели, предполагают авторы.

Другие подробности о Galaxy A07 пока не разглашаются.

Ранее мы писали, что Samsung скоро выпустит свой самый дешевый телефон. Телефон получил некоторые улучшения: более мощный процессор Exynos 1380, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, тройную 50-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч.