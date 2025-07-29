Samsung скоро выпустит самый дешевый телефон: Galaxy A17 по цене менее 200 долларов (фото)

Смартфон Samsung Galaxy A17 обещает стать самым продаваемым смартфоном Samsung в 2025 году, полагают эксперты.

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Телефон получил некоторые улучшения: более мощный процессор Exynos 1380, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, тройную 50-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 25 Вт, пишет androidheadlines.com.

Samsung Galaxy A17 — это ультрабюджетное устройство, но оно пользуется невероятной популярностью. Фактически, в первом квартале 2025 года его предшественник, Galaxy A16, стал самым продаваемым Android-смартфоном в мире, уступив по популярности большинству моделей линейки iPhone 16 и iPhone 15. И так продолжалось весь 2024 год. Поэтому нет никаких сомнений, что Galaxy A17, который, вероятно, будет стоить менее 200 долларов, станет популярным, говорится в материале.

Некоторые из самых важных изменений касаются дизайна. Samsung решила перенести новый дизайн модуля камеры из Galaxy A56 и на Galaxy A17. Что касается темного модуля камеры, то он выглядит очень хорошо. У Galaxy A17 по-прежнему нет симметричных рамок, несмотря на большой "подбородок" и каплевидный вырез.

Обновления в основном коснулись процессора. В этом году компания сохранила практически ту же конфигурацию камер — 50-мегапиксельную основную, 5-мегапиксельную сверхширокоугольную и 2-мегапиксельную макрокамеру — и тот же 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей. Габариты смартфона идентичны размерам Galaxy A16 — 164,4 x 77,9 x 7,9 мм. Смартфон также получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки.

Смартфон Galaxy A17 Фото: Android Headlines

Но процессор будет улучшен. Ожидается, что модель будет работать на Exynos 1380, в отличие от прошлогоднего Galaxy A16 с Exynos 1330. Galaxy A17 с Exynos 1380 в тестах бенчмарка Geekbench 6 набрал 924 балла в одноядерном режиме и 2137 баллов в многоядерном. В описании также указано, что это 8-ядерный чипсет с шестью ядрами, работающими на частоте 2 ГГц, и двумя ядрами на частоте 2,4 ГГц. Стоит отметить, что Samsung анонсировала Exynos 1330 и 1380 несколько лет назад, так что этот чип нельзя назвать новым.

Galaxy A16 был анонсирован в октябре прошлого года, поэтому эксперты рынка ожидают, что Galaxy A17 выйдет в этом году в схожую дату.

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