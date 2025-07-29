Samsung скоро випустить найдешевший телефон: Galaxy A17 за ціною менше 200 доларів (фото)

Смартфон Samsung Galaxy A17 обіцяє стати найбільш продаваним смартфоном Samsung у 2025 році, вважають експерти.

Related video

Телефон отримав деякі поліпшення: потужніший процесор Exynos 1380, 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей, потрійну 50-мегапіксельну камеру і акумулятор ємністю 5000 мАг із зарядкою потужністю 25 Вт, пише androidheadlines.com.

Samsung Galaxy A17 — це ультрабюджетний пристрій, але він користується неймовірною популярністю. Фактично, у першому кварталі 2025 року його попередник, Galaxy A16, став найбільш продаваним Android-смартфоном у світі, поступившись за популярністю більшості моделей лінійки iPhone 16 і iPhone 15. І так тривало весь 2024 рік. Тож немає жодних сумнівів, що Galaxy A17, який, імовірно, коштуватиме менше ніж 200 доларів, стане популярним, йдеться в матеріалі.

Деякі з найважливіших змін стосуються дизайну. Samsung вирішила перенести новий дизайн модуля камери з Galaxy A56 і на Galaxy A17. Що стосується темного модуля камери, то він виглядає дуже добре. У Galaxy A17, як і раніше, немає симетричних рамок, незважаючи на велике "підборіддя" і краплеподібний виріз.

Оновлення в основному торкнулися процесора. Цього року компанія зберегла практично ту саму конфігурацію камер — 50-мегапіксельну основну, 5-мегапіксельну надширококутну і 2-мегапіксельну макрокамеру — і той самий 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей. Габарити смартфона ідентичні розмірам Galaxy A16 — 164,4 x 77,9 x 7,9 мм. Смартфон також отримає акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою 25-ватної зарядки.

Смартфон Galaxy A17 Фото: Android Headlines

Але процесор буде покращено. Очікується, що модель працюватиме на Exynos 1380, на відміну від минулорічного Galaxy A16 з Exynos 1330. Galaxy A17 з Exynos 1380 у тестах бенчмарка Geekbench 6 набрав 924 бали в одноядерному режимі і 2137 балів у багатоядерному. В описі також зазначено, що це 8-ядерний чипсет із шістьма ядрами, що працюють на частоті 2 ГГц, і двома ядрами на частоті 2,4 ГГц. Варто зазначити, що Samsung анонсувала Exynos 1330 і 1380 кілька років тому, тож цей чип не можна назвати новим.

Galaxy A16 був анонсований у жовтні минулого року, тому експерти ринку очікують, що Galaxy A17 вийде цього року в схожу дату.

Раніше ми писали, що люди скаржаться на найтонший смартфон Samsung. Samsung Galaxy Z Fold 7 носить титул найтоншого складного смартфона у світі, але це вже потягнуло за собою і хвилю негативних відгуків. Користувачі виявили, що не можуть просто взяти і відкрити телефон.