Люди скаржаться на найтонший смартфон Samsung: що з ним не так (фото)

Samsung Galaxy Z Fold 7 носить титул найтоншого складного смартфона у світі, але це вже потягнуло за собою і хвилю негативних відгуків. Користувачі виявили, що не можуть просто взяти і відкрити телефон.

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Уже зафіксовано досить багато скарг користувачів Galaxy Z Fold 7, пише phonearena.com. Саме через те, що смартфон дуже тонкий, є проблеми з його розкладанням: магніти, що утримують дві половинки разом, дуже сильні, а площа можливого захоплення дуже маленька якраз через тонкий дизайн.

Користувачі незадоволені, що їм доводиться довго сидіти, намагаючись "підчепити" смартфон, і при цьому ще й хвилюватися, щоб його не упустити. Особливо незручно тим, хто намагається розгорнути телефон однією рукою.

Як зазначає видання, здебільшого вирішити проблему міг би правильно підібраний чохол, але тут теж є нюанс — не всі хочуть цей чохол носити. Тож користувачі пропонують доволі креативні власні рішення — наприклад, один із них повідомив, що додав гумові накладки з боків гаджета.

Користувачам доводиться йти на різні хитрощі, щоб відкрити телефон Фото: Reddit

Розроблено навіть цілу інструкцію з відкривання найтоншого смартфона. Користувачам радять розташувати великі пальці на одному рівні з обох боків, покласти середній, безіменний і вказівний пальці на шарнір і злегка натиснути великими пальцями вниз, відкриваючи пристрій.

Експерти сподіваються, що Samsung не буде ігнорувати проблему, адже на неї поскаржилася вже досить велика аудиторія. І припускають, що наступного разу, для уникнення подібних інцидентів і для більшої зручності, в ультратонкого смартфона будуть скошені грані.

Нагадаємо, що раніше користувачі помітили критичний дефект нових смартфонів Galaxy Z Fold 7. Коли гаджети ще тільки з'явилися в магазинах, люди помітили, що нові шарніри заважають їм повністю розкриватися.

Що стосується наступних моделей, то інсайдери вже натякали, що новий смартфон Samsung нарешті позбудеться головної проблеми всіх "розкладачок". Зокрема, очікується, що модель Galaxy Z Fold 8 отримає екран без складок.

Також Фокус повідомляв, що складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 був офіційно представлений на Galaxy Unpacked у липні нинішнього року. У нього складки екрана все ще були — хоча і не такі помітні, як у попередніх версій.