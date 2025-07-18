Новий смартфон Samsung нарешті позбудеться головної проблеми всіх "розкладачок"

Компанія Samsung зовсім недавно випустила складаний смартфон Galaxy Z Fold 7. Але в мережі вже з'явилися сенсаційні припущення щодо наступної моделі.

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Ймовірно, Galaxy Z Fold 8 нарешті отримає екран без складок, повідомляє androidauthority.com. Ці складки прийнято вважати головною проблемою складних пристроїв.

Припускають, що в Galaxy Z Fold 8 будуть використовуватися ті самі "металеві пластини дисплея, просвердлені лазером", що і в новому складному iPhone. Якщо все вийде, то це буде великий крок уперед для всієї індустрії телефонів-"розкладачок", зазначає видання.

Між іншим, проблема "заломів" тягнеться ще з моменту виходу першого Galaxy Fold у 2019 році. Наступні складні смартфони мали набагато менші вирізи під екраном, але повністю позбутися їх не вдавалося ще жодному виробнику.

Щоправда, поки що невідомо, чи стосуються ці вдосконалення і ще однієї майбутньої моделі Galaxy Z Flip 8. Такі складні смартфони зазвичай представляють разом, тож не виключено, що Samsung зможе презентувати одразу два телефони-"розкладачки" без складок.

Офіційна дата виходу Samsung Galaxy Z Fold 8 поки невідома, але, судячи з усього, презентація відбудеться в липні 2026 року. За традицією, саме в липні компанія Samsung влаштовує захід Galaxy Unpacked, під час якого і представляють нові лінійки смартфонів.

Нагадаємо, складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 був офіційно представлений на Galaxy Unpacked у липні нинішнього року. Що стосується складок екрану, то вони у нього були, хоча виявилися не такими помітними, як у попередніх версій смартфона Samsung.

Зазначимо також, що Galaxy Z Fold 7, при вазі в 216 грамів, був анонсований як найлегший складаний смартфон на сьогоднішній день.

До слова, компанія Apple теж планує випустити перший складаний iPhone Fold. З датою там поки що не визначилися. Але інсайдери вже натякали, що прем'єра може відбутися у 2026 році.

Також повідомлялося, що новий складаний iPhone нагадуватиме за дизайном моделі Samsung, а коштуватиме — близько двох тисяч доларів. Ще у нього нарешті може з'явитися корисна функція, на яку користувачі чекали вже давно.