Новый смартфон Samsung наконец-то избавится от главной проблемы всех "раскладушек"

Компания Samsung совсем недавно выпустила складной смартфон Galaxy Z Fold 7. Но в сети уже появились сенсационные предположения насчет следующей модели.

Related video

Вероятно, Galaxy Z Fold 8 наконец-то получит экран без складок, сообщает androidauthority.com. Эти складки принято считать главной проблемой складных устройств.

Предполагают, что в Galaxy Z Fold 8 будут использоваться те же «металлические пластины дисплея, просверленные лазером», что и в новом складном iPhone. Если все получится, то это будет большой шаг вперед для всей индустрии телефонов-«раскладушек», отмечает издание.

Между прочим, проблема «заломов» тянется еще с момента выхода первого Galaxy Fold в 2019 году. Последующие складные смартфоны имели гораздо меньшие вырезы под экраном, но полностью избавиться от них не удавалось еще ни одному производителю.

Правда, пока неизвестно, касаются ли эти усовершенствования и еще одной будущей модели Galaxy Z Flip 8. Такие складные смартфоны обычно представляют вместе, поэтому не исключено, что Samsung сможет презентовать сразу два телефона-«раскладушки» без складок.

Официальная дата выхода Samsung Galaxy Z Fold 8 пока неизвестна, но, по всей видимости, презентация состоится в июле 2026 года. По традиции, именно в июле компания Samsung устраивает мероприятие Galaxy Unpacked, во время которого и представляют новые линейки смартфонов.

Напомним, складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 был официально представлен на Galaxy Unpacked в июле нынешнего года. Что касается складок экрана, то они у него были, хотя оказались не такими заметными, как у предыдущих версий смартфона Samsung.

Отметим также, что Galaxy Z Fold 7, при весе в 216 граммов, был анонсирован как самый легкий складной смартфон на сегодняшний день.

К слову, компания Apple тоже планирует выпустить первый складной iPhone Fold. С датой там пока не определились. Но инсайдеры уже намекали, что премьера может состояться в 2026 году.

Также сообщалось, что новый складной iPhone будет напоминать по дизайну модели Samsung, а стоить – около двух тысяч долларов. Еще у него наконец-то может появиться полезная функция, которую пользователи ждали уже давно.