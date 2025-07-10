У iPhone нет шансов: новый смартфон Samsung просто поразил экспертов (фото)

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 был официально представлен на мероприятии Galaxy Unpacked и сразу завоевал симпатии публики. Похоже, что Apple, которая тоже готовится к выпуску новой «раскладушки», будет очень сложно превзойти Samsung.

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Прежде всего, экспертов поразила тонкость и легкость Galaxy Z Fold 7, пишет tomsguide.com. Толщина смартфона в сложенном виде составляет 8,9 мм, а в разложенном — 4,2 мм. Между тем, новый складной iPhone Fold, судя по слухам, этот рекорд не побьет (в толщину он предположительно будет 9-9,5 мм в сложенном виде и 4,5-4,8 мм в разложенном виде).

То же самое касается дисплеев: iPhone Fold рассчитывает на 7,8-дюймовый экран в разложенном состоянии, но это меньше основного 8-дюймового дисплея Fold 7.

Пока что на стороне Apple играет предположение, что основной дисплей iPhone Fold будет без складок. Экран Z Fold 7 все еще имеет складки, хотя и не такие заметные, как у предыдущих версий смартфона Samsung. Однако диагональ дисплея iPhone Fold может составить 5,5 дюйма, и это гораздо меньше по сравнению с 6,5-дюймовой передней панелью Galaxy Z Fold 7.

Пока что Galaxy Z Fold 7 выигрывает "гонку раскладушек" Фото: Tom's Guide

Новый Galaxy Z Fold 7 оснащен основной камерой на 200 Мп. По мнению специалистов, такая камера в сочетании с движком Samsung ProVisual должна составить конкуренцию любым камерам Apple.

iPhone Fold (предполагаемый дизайн) Фото: EverythingApplePro

Смартфон Samsung выигрывает и в сфере искусственного интеллекта. У Apple с этим пока что большие проблемы, и она даже не называет точной даты выхода улучшенной версии Siri. На этом фоне Google Gemini, который играет важнейшую роль в ИИ-функциях Galaxy Z Fold 7, выглядит очень достойно.

С помощью Gemini можно задавать голосовые вопросы в режиме реального времени, делиться изображением с камеры, тоже в режиме реального времени. ИИ продвинулся настолько, что поможет пользователю приготовить ужин или подобрать гардероб.

Z Fold 7 настолько умен, что способен даже предоставить внутриигровую помощь — просто поделитесь своим экраном с Gemini, и устройство выдаст вам подсказки, не выключая игру.

Правда, цену Galaxy Z Fold 7 эксперты посчитали завышенной: например, в США за него просят 2000 долларов (а это много для складного телефона). Но Apple и тут не на лучшей позиции: iPhone Fold вряд ли будет дешевле 2000 долларов, а может быть и дороже.

Напомним, что в сентябре этого года выйдет новый смартфон iPhone 17 Air от Apple. Он уже был заявлен как самый тонкий смартфон в истории компании.

Что касается нового Galaxy Z Fold 7, то он, при весе в 216 граммов, был анонсирован как самый легкий складной смартфон на сегодняшний день.