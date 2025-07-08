За день до премьеры: в сети появились утечки насчет новых "раскладушек" Samsung (фото)

Уже 9 июля компания Samsung собирается представить линейку своих новых складных смартфонов. Но инсайдеры заранее слили в сеть характеристики всех трех гаджетов – Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE.

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Новая информация поступила от Роланда Квандта из WinFuture, пишет The Verge. Тот утверждает, что получил официальные рекламные материалы Samsung.

Инсайдер показал примерные характеристики новых смартфонов (скриншот) Фото: Roland Quandt

Например, сообщается, что Fold 7 будет заметно тоньше своих предшественников: его толщина составит 4,2 мм в разложенном виде и 8,9 мм в сложенном. При весе в 216 граммов он фактически станет самым легким складным телефоном на сегодняшний день.

Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite от Qualcomm с 256 ГБ или 512 ГБ памяти. Но тут возможна вариации – ранее тот же Квандт сообщал о версии Fold 7 на 1 ТБ, Единственная указанная информация о камере — это разрешение 200 мегапикселей (предположительно, для основной камеры). Еще известны предполагаемые цвета – синий, черный и серебристый.

Утечка показала примерный дизайн новой линейки Samsung Фото: Roland Quandt

Модель Flip 7 получит 4,1-дюймовый экран и тоже будет тоньше предыдущих моделей, несмотря на увеличившуюся батарею (4300 мАч). У этого смартфона будет 50-мегапиксельная основная камера.

Есть и некоторые детали о Flip 7 FE – более бюджетной версии. Размеры экрана у него будут такие же, как у основного Flip 7, а батарея – меньше (4000 мАч). Выбор цветов тоже будет скромнее – черная и белая версии.

Напомним, сначала предполагалось, что на мероприятии Galaxy Unpacked будут представлены две новые модели – смартфоны Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7. Но потом стало известно, что тогда же выйдет бюджетный складной Galaxy Z Flip 7 FE – хороший смартфон всего за $700. Ожидается даже, что такая тройная презентация станет новой традицией Samsung.

Ранее Фокус сообщал, что смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung попал в список лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий Galaxy S25 Edge.

Также стало известно, что телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 был включен в число лучших смартфонов с поддержкой стилуса.

Между прочим, некоторые эксперты утверждали, что недостаточно сильная батарея считается одним из главных недостатков у смартфонов премиум-класса Apple и Samsung.