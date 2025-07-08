За день до прем'єри: у мережі з'явилися витоки щодо нових "розкладачок" Samsung (фото)

Уже 9 липня компанія Samsung збирається представити лінійку своїх нових складних смартфонів. Але інсайдери заздалегідь злили в мережу характеристики всіх трьох гаджетів — Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 і Z Flip 7 FE.

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Нова інформація надійшла від Роланда Квандта з WinFuture, пише The Verge. Той стверджує, що отримав офіційні рекламні матеріали Samsung.

Інсайдер показав приблизні характеристики нових смартфонів (скріншот) Фото: Roland Quandt

Наприклад, повідомляється, що Fold 7 буде помітно тоншим за своїх попередників: його товщина становитиме 4,2 мм у розкладеному вигляді і 8,9 мм у складеному. При вазі 216 грамів він фактично стане найлегшим складним телефоном на сьогоднішній день.

Смартфон працюватиме на чипсеті Snapdragon 8 Elite від Qualcomm з 256 ГБ або 512 ГБ пам'яті. Але тут можлива варіації — раніше той же Квандт повідомляв про версію Fold 7 на 1 ТБ, Єдина зазначена інформація про камеру — це роздільна здатність 200 мегапікселів (імовірно, для основної камери). Ще відомі передбачувані кольори — синій, чорний і сріблястий.

Витік показав приблизний дизайн нової лінійки Samsung Фото: Roland Quandt

Модель Flip 7 отримає 4,1-дюймовий екран і теж буде тоншою за попередні моделі, незважаючи на збільшену батарею (4300 мАг). У цього смартфона буде 50-мегапіксельна основна камера.

Є й деякі деталі про Flip 7 FE — більш бюджетну версію. Розміри екрана в неї будуть такі самі, як в основного Flip 7, а батарея — менша (4000 мАг). Вибір кольорів теж буде скромнішим — чорна і біла версії.

Нагадаємо, спочатку передбачалося, що на заході Galaxy Unpacked будуть представлені дві нові моделі — смартфони Galaxy Z Flip 7 і Galaxy Z Fold 7. Але потім стало відомо, що тоді ж вийде бюджетний складаний Galaxy Z Flip 7 FE — хороший смартфон лише за $700. Очікується навіть, що така потрійна презентація стане новою традицією Samsung.

Раніше Фокус повідомляв, що смартфон Galaxy S25 Ultra від Samsung потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий Galaxy S25 Edge.

Також стало відомо, що телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 було включено до числа найкращих смартфонів з підтримкою стилуса.

Між іншим, деякі експерти стверджували, що недостатньо сильна батарея вважається одним із головних недоліків у смартфонів преміум-класу Apple і Samsung.